La soprano Lisette Oropesa hace historia en el Teatro Real con su tercer bis: es la única cantante que lo ha logrado en tres óperas distintas

El estreno de 'I masnadieri' se convierte en una noche memorable gracias a la respuesta del público, que logró que la artista repitiera una de las páginas más aplaudidas de la función

Lisette Oropesa, en el Teatro Real.

Lisette Oropesa, en el Teatro Real. / JAVIER DEL REAL

Javier Niño González

Madrid

La soprano Lisette Oropesa volvió a convertir el Teatro Real en un lugar de excepción. La cantante cubano-estadounidense (nacionalizada española desde 2019) firmó este martes un nuevo hito en el coliseo madrileño al ofrecer su tercer bis en el estreno de I masnadieri, de Giuseppe Verdi. Con ese gesto, poco frecuente en la ópera y reservado a momentos de auténtica comunión con la sala, Oropesa se sitúa como la única intérprete —también por delante de sus compañeros masculinos— que ha logrado repetir bis en tres títulos distintos sobre este escenario.

El público, insistente, reclamó la repetición y la soprano respondió retomando la cabaletta del aria del segundo acto, “Carlo vive? O caro accento, melodia di paradiso”, según informó este miércoles el Teatro Real. El bis, más que una concesión, fue la confirmación de una noche marcada por la emoción y el entusiasmo de la audiencia.

No es la primera vez que Oropesa se gana ese privilegio en Madrid. Su historial de bises en el Real comenzó en 2018, cuando lo compartió con los cinco cantantes del sexteto de Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti. El segundo llegó en 2020, en La traviata de Verdi, al repetir el aria “Addio del passato” en unas funciones que quedaron especialmente grabadas por celebrarse en pleno periodo de pandemia.

La trayectoria de Oropesa en el Teatro Real se ha ido consolidando con presencia constante en títulos de distintas épocas y estilos. Ha participado en cinco óperas en este escenario: Rigoletto (2015), Lucia di Lammermoor (2018), La traviata (2020), Il turco in Italia (2023) y Maria Stuarda (2024), además de ofrecer un concierto en 2022.

Nacida en Nueva Orleans en 1983, hija de padres cubanos, Oropesa ha construido una carrera internacional impulsada por una voz de soprano lírica de coloratura que la llevó incluso a dejar atrás una incipiente trayectoria como flautista. En 2024 fue reconocida como mejor cantante de ópera del mundo, un aval que ahora suma un nuevo capítulo en Madrid: tres bises, tres noches de ovación y un lugar propio en la historia reciente del Teatro Real.

TEMAS

