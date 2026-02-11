Así es 'Smart Tourism', la nueva 'app' que integra el transporte público de Madrid y rutas turísticas personalizadas

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este miércoles Smart Tourism, una innovadora herramienta destinada a mejorar la experiencia turística y fomentar el uso del transporte público. Con ella, y gracias a la inteligencia artificial, los visitantes puedan planificar rutas personalizadas en función de sus intereses, acceder a información relevante en tiempo real y disfrutar de la capital de una forma accesible, sostenible y adaptada a sus gustos.

Smart Tourism está disponible en 95 idiomas de forma gratuita y asegura la experiencia de usuario desde cualquier dispositivo. Según ha explicado el Consistorio, la iniciativa logró el pasado año el premio a la innovación en la gestión de flujos turísticos Digital Tourist 2025.

La aplicación, que integra el transporte público en las diferentes rutas y proporciona la posibilidad de pagar directamente en los autobuses municipales y en bicimad mediante QR, ha sido presentada hoy por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo. También cuenta con la colaboración del Área Delegada de Turismo, que ha proporcionado acceso a las fichas de recursos turísticos actualizadas con toda la información de interés para el visitante.

En este sentido, estos contenidos están seleccionados por un departamento especializado en constante contacto con el sector y las novedades de la ciudad, por lo que la herramienta permite a los usuarios generar itinerarios turísticos personalizados según sus intereses, perfil de visitante y fechas de su visita.

Noticias relacionadas

Además, se pueden modificar rutas de manera dinámica, añadiendo o eliminando puntos de interés a través del asistente conversacional. Igualmente, es posible consultar información detallada como horarios, precios y accesibilidad de diferentes monumentos, museos, eventos o servicios.