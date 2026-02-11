Retiran la bandera de España en la plaza de Colón por el viento: esta es la fecha prevista para su vuelta

Podría decirse que corren malos vientos, o tiempos, para la gran bandera de España de la plaza de Colón. Este miércoles ha tenido que ser retirada de nuevo ante el temporal que amenazaba con dañarla de nuevo, según ha informado el Estado Mayor de Defensa.

"Debido a las condiciones meteorológicas adversas, fuerte viento, se ha procedido al arriado de la Bandera que ondea en los Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón, en Madrid. El próximo lunes se izará de nuevo", ha avanzado, dando a conocer la fecha en que volverá, si el tiempo lo permite.

Nuevo contratiempo

La bandera de España de la plaza de Colón volvió a lucir en lo alto del gran mástil del centro de Madrid la semana pasada tras varios días retirada por los daños provocados por el último temporal y la borrasca Kristin. El regreso de la enseña evolvió la imagen habitual a uno de los enclaves más reconocibles de la capital, después de que el viento y la nieve obligaran a arriarla por seguridad.

La retirada se produjo el miércoles 28 de enero de 2026, cuando la borrasca Kristin dejó rachas fuertes de viento, además de lluvia y episodios de nieve en la ciudad. La tela acabó rasgada y la Armada, responsable de las maniobras de izado y arriado de la bandera (aunque la propiedad es municipal), procedió a bajarla para evitar que el desperfecto fuera a más.

Las imágenes de la bandera dañada, moviéndose con violencia por las rachas, se extendieron rápidamente en redes sociales y se convirtieron en una de las estampas más comentadas del temporal en Madrid. Según recogieron medios locales, el desperfecto se detectó con rapidez y la operación para retirarla se completó antes de media tarde, dejando el mástil sin la enseña a la espera de sustitución.

El Ayuntamiento ya avanzó entonces que la bandera sería repuesta “en los próximos días”, una vez se contara con una nueva pieza para reemplazar la que quedó inutilizada. La previsión municipal apuntaba a que la plaza recuperaría su estampa habitual en el primer fin de semana posterior al temporal, si la logística lo permitía.

Finalmente, el izado se ha producido a comienzos de febrero, con la nueva bandera ya ondeando con normalidad en Colón. Telemadrid informó del retorno de la enseña tras los daños del episodio meteorológico, cerrando así un paréntesis de varios días en los que el mástil permaneció vacío.

El incidente vuelve a evidenciar la exposición de esta gran bandera a jornadas de viento, especialmente en temporales invernales, y la necesidad de actuar con rapidez cuando el paño se deteriora. En episodios como el de Kristin, la retirada preventiva busca evitar riesgos y facilitar la sustitución para que el símbolo recupere su presencia cuanto antes en uno de los puntos más emblemáticos de Madrid.