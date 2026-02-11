El PSOE de Móstoles pide una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre la acusación de acoso al alcalde

El PSOE de Móstoles ha registrado una solicitud de creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento por las acusaciones de una exconcejala de la Corporación contra el alcalde, Manuel Bautista, por acoso laboral y sexual. Así consta en el escrito en el que destacan la "extraordinaria gravedad" del testimonio de la exedil y los comportamientos "reiterados de insultos, hostigamiento, acoso y amenazas" por parte de miembros del PP y por "cargos de confianza municipales".

Desde el PSOE se plantea esta comisión con el objetivo de "investigar en profundidad, esclarecer total transparencia y depurar las responsabilidades políticas" tanto de las informaciones publicadas sobre el presunto acoso como por los "insultos, amenazas y conductas atribuidas" a miembros del PP y cargos de confianza. "(Se está) Creando un clima de intimidación absolutamente incompatible con los principios democráticos, la ética pública y el respeto debido entre representantes públicos", destacan los socialistas.

Asimismo, han cargado contra el secretario general del PP-M, Alfonso Serrano, la vicesecretaria de organización del partido, Ana Millán, y el Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por ser "conocedores de estos hechos" y por haberse "dedicado a ocultar y poner trabas a las posibles denuncias de la concejala" mientras "se trataba de proteger" al regidor "sin la mínima investigación".

Consideran que los hechos que sustentarían esta acusación de la exconcejala 'popular' suponen un "ataque frontal a la credibilidad institucional" del Consistorio y que "dañan su imagen pública y vulneran los valores de igualdad, respeto, dignidad y tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia, en concreto la violencia de género, o abuso de poder".

Pleno extraordinario el 24 de febrero

Esta propuesta de comisión se suma al Pleno extraordinario que se celebrará el 24 de febrero a instancias de toda la oposición (PSOE, Más Madrid, Vox y Grupo Mixto). La petición de este pleno llegaba desde el mismo miércoles por la noche, cuando se conocía a través de 'El País' la acusación de la exedil al alcalde de Móstoles. Más Madrid, PSOE y Vox reclamaron el cese de Bautista, quien defendió su presunción de inocencia y aseguró que se había construido un relato "que no se corresponde con la realidad". Las informaciones de 'El País' ponían también en el foco a Serrano y Millán. De estos cargos se recogían declaraciones en las reuniones que mantuvieron con la exconcejala por su denuncia interna.

La oposición también señalaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien no recibió a la exedil. El Ejecutivo regional mostraba ese jueves nueve correos electrónicos que la concejala de Móstoles envió a la mandataria autonómica en los que se recoge que la edil habla de "discriminación laboral" pero no menciona el "acoso sexual" hasta meses más tarde, ya a través de su abogado.

El PP de Madrid defendía que había actuado de forma correcta y que la instrucción de la acusación no había revelado pruebas del acoso. Por su parte, el partido a nivel nacional sostuvo que instruyó un expediente en 2024 y que el mismo se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual.

Acciones legales en los tribunales

El día siguiente estaba marcado por la intención de acudir a los tribunales. Serrano informaba de que el PP-M estudiará las acciones legales necesarias contra la exconcejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal".

El regidor, por su parte, decía ser víctima de un "chantaje político" por parte de la exconcejal, quien anunciaba que denunciaría a Bautista por acoso laboral y a la Comunidad de Madrid por filtración de datos personales. Esto último también lo deslizaba el PSOE de Madrid, que tachaba el hecho de "muy grave".

Noticias relacionadas

Ante las peticiones de dimisión de Bautista, Millán y Serrano, la presidenta regional afirmaba el fin de semana que no contaran con el PP para "para desprestigiar y desguazar la vida de una persona", mientras que el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, respondía tajante a la oposición. "Ni Ana Millán ni nadie más va a dimitir por una actuación que fue correcta", aseguraba.