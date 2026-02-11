El PSOE calcula que unos 120.000 migrantes se podrán regularizar en Madrid y exige más apoyo del Ayuntamiento

El Grupo Municipal Socialista ha planteado la creación de hasta tres nuevas Oficinas Municipales de Información, Orientación y Acompañamiento para la Población Migrante, ante la previsión de que unas 120.000 personas puedan beneficiarse del proceso de regularización anunciado por el Gobierno de España.

"Estamos ante un procedimiento complejo que va a requerir información, asesoramiento y apoyo cercano a miles de personas. El Ayuntamiento de Madrid no puede quedarse al margen", ha señalado su portavoz, Reyes Maroto, quien ha avanzado que propondrá en el próximo Pleno de Cibeles la creación de nuevas oficinas que se sumarían a las dos ya existentes, en Tetuán y Carabanchel.

Precisamente, este miércoles, el PSOE ha presentado el informe 'La oportunidad para Madrid del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes 2026', en un acto con representantes de entidades que trabajan con población migrante, entre ellas Fundación ACOBE, AESCO, Asociación Vida, Paz y Justicia, La Rueca, NetWorkWoman, Wanda Cedeño o Asociación Rumiñahui.

El documento subraya que la capital cuenta con 3,52 millones de habitantes, de los cuales 705.056 son migrantes (20%), con mayor concentración en los distritos de Carabanchel y Puente de Vallecas. En cuanto al país de origen, el análisis destaca que hay seis nacionalidades que concentran la mitad de la población migrante: Venezuela, Colombia, Perú, China, Italia y Rumanía.

Según traslada el PSOE en un comunicado, el informe recoge que más de 312.000 personas migrantes están afiliadas a la Seguridad Social, "el 19% del total de afiliación en Madrid", en sectores como hostelería, comercio, cuidados o construcción, mientras que "miles" continúan en situación "irregular".

Maroto ha defendido que el nuevo proceso de regularización es "una medida necesaria para reconocer derechos, ordenar el mercado laboral y fortalecer la cohesión social", y ha recordado que la experiencia de 2005 permitió aflorar más de 130.000 trabajadores "de economía sumergida" en Madrid.

"Vivir en una situación de irregularidad administrativa significa vivir con miedo, invisibles, al margen de las instituciones, estar expuestos a todo tipo de explotación, desprotección legal o la exclusión de facto de derechos y servicios públicos esenciales. Esta regularización es, por tanto, una de las políticas más efectivas de lucha contra las desigualdades", ha trasladado Maroto.

En este sentido, el PSOE recuerda que para beneficiarse de la regularización de 2026 se deberá acreditar una permanencia mínima de cinco meses y haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025, así como carecer de antecedentes penales. Ante estos requisitos, consideran esencial reforzar los servicios municipales para informar, asesorar y acompañar a las personas solicitantes.

Por su parte, la concejala Ana Lima, responsable de Servicios Sociales del Grupo Municipal, ha subrayado que garantizar el acceso al proceso en condiciones de igualdad "es una cuestión de justicia social y de derechos humanos" y ha reclamado recursos suficientes en los servicios sociales para atender la elevada demanda prevista en una ciudad en la que la población migrante "ha aumentado un 86% desde 2015".

Finalmente, las socialistas han coincidido en señalar la importancia de trabajar de forma coordinada con el resto de las administraciones públicas y organizaciones sociales y de personas migrantes para que la regularización de 2026 se traduzca en una "mejora real" de las condiciones de vida de miles de vecinos y vecinas de Madrid.