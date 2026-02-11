Esta es la programación del Carnaval de Fuenlabrada: horarios de los conciertos, desfiles y chirigotas

El Carnaval volverá a las calles de Fuenlabrada desde este viernes con una veintena de actividades programadas que incluyen conciertos, chirigotas, bailes o fiestas para llenar las calles del municipio de color, alegría y humor. La sátira, el humor, las máscaras y el ingenio llegarán de la mano de Don Carnal para dar rienda suelta a la imaginación durante seis jornadas, con este domingo como punto álgido de las actividades, según ha apuntado el Ayuntamiento.

"Las asociaciones y los vecinos y vecinas de Fuenlabrada son el alma del Carnaval, una fiesta que nos permite reírnos de nosotros mismos, y que despierta la capacidad creativa de la ciudadanía desde el respeto y la tolerancia", ha destacado la concejala de Cultura, Cristina Mora. "Es el momento de salir, compartir y disfrutar de un espacio común donde cada persona tiene su sitio", ha apostillado.

El Domingo de Carnaval, día más señalado de la programación, 58 entidades de toda índole recorrerán, a partir de las 11:00 horas, la plaza de España, calle de La Plaza, Luis Sauquillo, Móstoles, avenida de las Naciones, calle Suiza, Grecia y Hungría para finalizar en la plaza de la Constitución, donde tendrá lugar el pregón. Después llegará la música de DJ Luke, un artista capaz de mezclar y transformar canciones, creando una experiencia sonora envolvente que hará bailar a todos los vecinos.

Conciertos, chirigotas y bailes

Para ir calentando motores antes del gran desfile habrá distintos eventos llenos de humor, sátira y participación. El viernes 13 habrá fiestas en distintos puntos de la ciudad. En el distrito de Vivero-Hospital-Universidad, en el bulevar del paseo de la Salud más concretamente, se celebrará una fiesta de Carnaval en la que se podrá disfrutar del concierto de los Zumikids y de un taller de maquillaje, todo a partir de las 17:00 horas. En el Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores habrá talleres, desfiles, y música; en Loranca y Nuevo Versalles, una batucada acompañará al desfile de carnaval desde las 18:30, y en el Parque Miraflores el desfile comenzará a las 17:00 horas, con concurso de disfraces incluido.

Los jóvenes de 12 y 13 años podrán disfrutar de su propia Fiesta de Carnaval en el Espacio Joven La Plaza a partir de las 17:45 horas, con DJ, disfraces, mucha música y buen rollo. Y a las 18:30 horas, en la plaza de la Constitución, una representación de la Chirigota del Carnaval de Cádiz llega de la mano de Luis María, un autor atrevido y poco convencional, y la fuenlabreña Comparsa Clandestina.

Este sábado desde las 12:30 horas, comparsas y chirigotas harán disfrutar de la música carnavalera en la plaza de España y en la calle de La Plaza. Ya por la tarde, el pop-rock festivo de Los Inhumanos llenará la plaza de la Constitución a las 18:30 horas. Además, en la plaza de la Concordia tendrá lugar la Fiesta Joven de Carnaval desde las 20:00 horas, y a partir de las 20:30 horas será el turno del Gran Baile de Máscaras en la carpa de la plaza de España con la música de Séptima Avenida.

Para no perder el ritmo, el martes, 17 de febrero, como antesala al Entierro de la Sardina, la Phoenix Orquesta amenizará la velada en la carpa de plaza de España a las 18:30 horas.

Entierro de la sardina y altar de muertos

Las fiestas de Carnaval finalizarán el miércoles 18 de febrero con el tradicional Entierro de la Sardina, este año acompañado del espectáculo 'El altar de muertos', fusionando cultura y tradición española y mexicana.

El cortejo fúnebre desfilará a partir de las 17:30 horas, desde la plaza de España pasando por las calles de Luis Sauquillo, las Navas, Fuente de los Cuatro Caños y calle del Ferial. Este acto también se celebrará en el Parque Miraflores, en Loranca y en el barrio de Vivero.

Noticias relacionadas

La quema de sardinas y peleles se realizará como es tradicional en el recinto ferial y la orquesta Atlántida Show pondrá el punto final a las celebraciones a partir de las 18:30 horas en la carpa de plaza de España.