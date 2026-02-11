Parla activa un plan de choque para renovar plazas, parques y zonas comunes

El Ayuntamiento de Parla ha activado un ambicioso plan de choque para la rehabilitación urbana de sus espacios públicos con el objetivo de recuperar y mejorar plazas, parques y zonas comunes en todos los barrios del municipio.

El programa, diseñado tras un exhaustivo mapeo de deficiencias y necesidades detectadas en la ciudad, busca garantizar entornos más seguros, accesibles, limpios y sostenibles para los vecinos y vecinas de Parla.

Actuaciones integrales en limpieza, seguridad y accesibilidad

El Plan de Rehabilitación Urbana de Parla está impulsado por el Área de Limpieza Viaria, Recogida de Residuos, Parques y Jardines y Servicios Generales. Las actuaciones se desarrollarán de forma coordinada en todo el municipio e incluirán:

Eliminación de elementos peligrosos en la vía pública, como antiguos anclajes metálicos conocidos como “rabos de cochino” .

. Mejora de vallados y refuerzo de la seguridad en espacios públicos.

Reparación y mantenimiento de infraestructuras urbanas, como fuentes ornamentales .

. Adecuación de zonas infantiles y áreas caninas para garantizar su uso seguro.

Plan intensivo de jardinería y limpieza

La rehabilitación urbana contempla además un plan intensivo de jardinería con trabajos de poda, destoconado, resiembra y acondicionamiento de alcorques.

A estas acciones se suma una campaña de limpieza en profundidad que incluirá la eliminación de pintadas vandálicas y actuaciones especiales de mejora estética en diferentes puntos de la ciudad.

Nuevo mobiliario urbano y fomento del deporte al aire libre

Más allá del mantenimiento, el Ayuntamiento apuesta por transformar la imagen urbana de Parla mediante la instalación de nuevo mobiliario urbano. Esta iniciativa se suma a los 300 bancos ya instalados recientemente en distintos barrios.

Asimismo, para promover el deporte al aire libre y la convivencia vecinal, se instalarán 10 mesas de ping-pong en las zonas verdes de mayor tamaño, según ha informado la concejala responsable del área, Gema Isabel Torres.

Actuaciones por barrios tras un estudio detallado

La edil ha subrayado que el plan no es una actuación puntual, sino el resultado de un estudio previo detallado que ha permitido identificar las prioridades específicas de cada barrio.

“Esta iniciativa no es fruto del azar, sino de un mapeo real de las carencias existentes. Nuestro objetivo es que el espacio público en Parla sea seguro, limpio y disfrutable para todos”, ha señalado Torres.

Las intervenciones ya han comenzado en el barrio de Parque Inlasa, con actuaciones en el Parque de la Oca, el Parque de la Comunidad de Madrid y el entorno de las calles Amargura y Jerusalén. De manera progresiva, el plan de rehabilitación urbana se extenderá al resto de barrios conforme al cronograma establecido.

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con la mejora integral de los espacios públicos en Parla, apostando por una estrategia planificada y sostenible que beneficie a toda la ciudadanía.