El Museo Helga Alvear conectará Cáceres con Madrid y Lisboa para celebrar su V aniversario

El Museo de Arte Contemporáneo Helga Alvear celebra su V aniversario con un programa que conectará Cáceres, Madrid y Lisboa y que incluye actividades artísticas diseñadas en colaboración con el artista suizo Thomas Hirschhorn, que culminarán con una gran fiesta el último fin de semana de febrero.

Con motivo del V aniversario, Hirschhorn ha creado ‘Pop-up-Marilyn’, su primer proyecto de arte público de estas características en España y Portugal, que se exhibirá en las estaciones de tren de Atocha–Almudena Grandes en Madrid y Gare do Oriente en Lisboa, antes de trasladarse al museo de Cáceres para la celebración central.

El programa permite materializar la posición estratégica de Cáceres como punto de encuentro entre Madrid y Lisboa, destacando la proyección internacional del museo y su capacidad para llevar el arte más allá de las fronteras de la ciudad, con la obra ‘Marilyn’ de Andy Warhol como pieza central del proyecto, según ha informado el espacio museístico en una nota de prensa.

Banderolas gigantes

Además, Hirschhorn intervendrá los espacios del museo con banderolas gigantes que plasmarán reflexiones de la filósofa Simone Weil sobre el poder del arte, creando un entorno que mezcla exposición, instalación y participación activa del público.

El Museo Helga de Alvear de Cáceres celebra su quinto aniversario con la exposición de nuevas obras . / MHA / Europa Press

La celebración incluye más de 40 horas de actividades gratuitas para todos los públicos, entre las que se encuentran sesiones de DJs, nuevas obras en exposición en las salas del museo, proyecciones de películas seleccionadas por el artista, degustación de cocinas del mundo y talleres educativos para todas las edades.

La directora del museo cacereño, Sandra Guimarães, ha señalado que la programación “busca invitar a todos los públicos a experimentar el museo como un espacio abierto, crítico y transformador, donde el arte conecta comunidades, genera intercambios y refuerza la participación activa de la sociedad en la cultura contemporánea”.

El Museo Helga de Alvear, que alberga una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más relevantes de Europa, con más de 3.000 obras de 600 artistas internacionales, celebra así cinco años de actividad como un referente de experimentación, investigación y difusión cultural, “consolidándose como un espacio inclusivo y abierto al mundo”, ha resaltado.