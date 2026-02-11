Mejorada del Campo decreta la clausura de actividad en la Catedral de Justo por falta de licencias

El Ayuntamiento de Mejorada del Campo ha decretado la clausura de actividad en la conocida como Catedral de Justo, propiedad de Mensajeros de la Paz, por la falta de licencias urbanísticas, por lo que no se podrá realizar ningún tipo de acto en su interior.

El Consistorio mejoreño ha asegurado a EFE que "no se trata de un cierre o un precinto, sino de una clausura de la actividad impulsada por el área de Urbanismo". El dictamen ha llegado este febrero después de que tres semanas atrás una fundación preguntara el estado de tramitación de los permisos para realizar una exposición en el interior de la catedral.

Mejorada decreta la clausura de actividad en la Catedral de Justo por falta de licencias. / JON BARANDICA

Un proyecto técnico

El Ayuntamiento respondió que no existía tramitación alguna, pero que tampoco podrían llevar a cabo ningún tipo de exposición ya que el edificio no está regularizado urbanísticamente. La ONG liderada por el padre Ángel ha mantenido en los últimos meses numerosas reuniones con los técnicos de Urbanismo, aunque los trámites se encuentran paralizados.

"La principal petición de los técnicos es que Mensajeros de la Paz presente un proyecto técnico de arquitectura visado por el Colegio de Arquitectos de Madrid", han asegurado fuentes municipales. Por el momento, la ONG no ha presentado este proyecto.

Desde el Ayuntamiento han indicado que continuarán con la tramitación administrativa del edificio cuando se cumplan las peticiones de los técnicos.