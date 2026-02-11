ACTOS SUSPENDIDOS
Mejorada del Campo decreta la clausura de actividad en la Catedral de Justo por falta de licencias
El Consistorio mejoreño ha asegurado a EFE que "no se trata de un cierre o un precinto, sino de una clausura de la actividad impulsada por el área de Urbanismo"
El Ayuntamiento de Mejorada del Campo ha decretado la clausura de actividad en la conocida como Catedral de Justo, propiedad de Mensajeros de la Paz, por la falta de licencias urbanísticas, por lo que no se podrá realizar ningún tipo de acto en su interior.
El Consistorio mejoreño ha asegurado a EFE que "no se trata de un cierre o un precinto, sino de una clausura de la actividad impulsada por el área de Urbanismo". El dictamen ha llegado este febrero después de que tres semanas atrás una fundación preguntara el estado de tramitación de los permisos para realizar una exposición en el interior de la catedral.
Un proyecto técnico
El Ayuntamiento respondió que no existía tramitación alguna, pero que tampoco podrían llevar a cabo ningún tipo de exposición ya que el edificio no está regularizado urbanísticamente. La ONG liderada por el padre Ángel ha mantenido en los últimos meses numerosas reuniones con los técnicos de Urbanismo, aunque los trámites se encuentran paralizados.
"La principal petición de los técnicos es que Mensajeros de la Paz presente un proyecto técnico de arquitectura visado por el Colegio de Arquitectos de Madrid", han asegurado fuentes municipales. Por el momento, la ONG no ha presentado este proyecto.
Desde el Ayuntamiento han indicado que continuarán con la tramitación administrativa del edificio cuando se cumplan las peticiones de los técnicos.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
- La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
- Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
- Bad Bunny libera nuevas entradas en Madrid para sus 10 conciertos en 2026
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
- Madrid avanza en la elaboración de la ley que busca acortar los trámites a cinco minutos mediante el uso de la IA