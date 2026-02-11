Los medios afrontan 2026 con la IA como aliada: "Debe ser una herramienta al servicio del periodista, no un sustituto"

Este 2026 es un año de tomar decisiones, también para el ecosistema mediático español, con la inteligencia artificial como elemento transversal. Decisiones estratégicas, editoriales, tecnológicas y culturales que determinarán qué medios consolidan su relevancia y cuáles quedan relegados a un papel secundario en la conversación pública. Lejos de un escenario binario -tradicional frente a digital o humano frente a artificial-, el panorama que se abre es híbrido, complejo y profundamente interconectado.

En ese contexto, Kreab ha presentado este miércoles en Madrid su informe Surfeando la ola de la IA, en un acto que ha reunido a representantes del sector como Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Carlos Franganillo, director de informativos de Telecinco; y Ángel Expósito, director y presentador de La Linterna en la Cadena COPE, en una mesa moderada por Antonio San José, partner de Kreab España. Ponentes que han debatido sobre la IA como vector central de cambio, por su impacto en la producción, la distribución, la verificación y la monetización de contenidos.

Ainhoa Moll ha puesto el acento en uno de los principales dilemas del momento: integrar la tecnología sin erosionar el valor diferencial del periodismo. "La prensa lleva años inmersa en una transformación profunda, primero la digitalización y la batalla por la gratuidad, y ahora la inteligencia artificial. La IA debe ser una herramienta al servicio del periodista, no un sustituto. Nos ayuda a ganar tiempo y a investigar mejor, pero debemos ser responsables, porque la credibilidad es nuestro principal activo", ha señalado. "El verdadero diferencial sigue siendo estar ahí, verificar y ofrecer información 100% contrastada en un entorno saturado de ruido y desinformación", ha apuntado Franganillo. El informe apunta en esa misma dirección: la IA puede automatizar tareas y acelerar procesos, pero no aporta criterio, ética ni contexto, justo el terreno donde la confianza del lector se convierte en la ventaja decisiva.

Respecto a ello, el informe señala que el 48% de los españoles se siente incómodo con noticias creadas por IA incluso bajo supervisión periodística y que la confianza sigue siendo mayor en medios locales y regionales. El estudio recuerda que aunque la IA ofrece herramientas poderosas para la verificación y personalización de contenido, "la tecnología debe complementar, no sustituir, la función democrática de los medios".

El aprendizaje que se desprende del estudio de Kreab es claro: "La tecnología debe estar al servicio del relato, no al revés". Los medios que utilicen la IA como una herramienta invisible, orientada a mejorar la experiencia del lector sin erosionar la credibilidad, serán los que consoliden su posición en 2026. Porque esta irrupción "obliga a los medios a gestionar la información con rigor".