La segunda gran marcha agraria siembra Madrid de tractores y gritos contra Mercosur: "Nos jugamos el presente, el futuro y la dignidad del campo"

Colón ha vuelto a ser, siglos después, sinónimo de llegada. La de las cinco columnas de tractores venidos de toda España hasta el centro de Madrid para protestar contra las políticas agrarias y el acuerdo con Mercosur. La plaza en honor al descubridor de las Américas es el punto escogido por los agricultores y ganaderos de medio país para reunir a las distintas comitivas antes de iniciar una gran marcha conjunta a pie hacia el Ministerio de Agricultura.

En total, son casi 370 tractores, según la Delegación del Gobierno en Madrid, salidos de 15 puntos de la geografía nacional. Las primeras en llegar, por cercanía, han sido las provenientes de Robregordo y Arganda del Rey; en Colón les han recibido por varios centenares de personas, agricultores, ganaderos y otros trabajadores del sector primario, entre petardos, banderas autonómicas, sonoras pitadas, cencerros y gritos de "¡No a Mercosur!" y "¡Gobierno dimisión!".

Algunos, como Juan Vicente García, venido desde Altarejos, un pueblo de Cuenca, llevan cerca de dos días de camino a bordo de uno de estos vehículos. "Salí antes de ayer de casa", cuenta desde la cabina de un John Deere. Una paliza totalmente necesaria, asegura ya que "nos jugamos el presente, el futuro y la dignidad del campo". Si el Gobierno no "reflexiona" y cambia el rumbo de las actuales políticas agrarias, "el campo está condenado", lamenta indignado. Quiere, como el resto de presentes, que el acuerdo con Mercosur no se haga efectivo, porque de hacerlo "va a hundir a la agricultura".

Los manifestantes, convocados por la Unión de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, y UNASPI, temen que este acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur suponga "tirar por tierra el coste de los productos" españoles, tal y como resume Vicente, productor de León. También la entrada en el mercado nacional de alimentos producidos con unos "estándares menores" y contaminados con "sulfatos, herbicidas y otras cosas" prohibidas en Europa. "Si a nosotros nos exigen unas leyes para producir, que sea lo mismo para Marruecos, Argentina y cualquier otro lado", reclama este agricultor leonés.

"Nos quieren enterrar y no sabemos por qué, que nos lo expliquen", denuncia Juan, que en el año 95 cambió su puesto como profesor por un campo que, hasta hace no tanto, le llenaba. "Ahora salgo de de de mi casa de de Cuenca al pueblo a trabajar y no llevo ilusión ninguna", confiesa, convencido de que lo único que le espera es la ruina. Una ruina que no solo afecta al sector primario, sino a todos. "Esto no va de agricultores, esto va de todos los ciudadanos", afirma, ya que "la comida es de lo que se vive".

Además de cargar contra Mercosur, los manifestantes claman también contra los recortes en la PAC (Política Agraria Común), la escasa flexibilidad de la política agraria y la lentitud en la aplicación de protocolos de sanidad animal; así como contra la falta de relevo generacional. "Se les llena la boca hablando de relevo generacional y de una política agraria común fuerte, pero luego firman acuerdos internacionales de libre comercio", denuncia Raquel Serrat, coordinadora de la Unión de Cataluña, quien pide al Ministerio que "haga su trabajo y termine con esta hipocresía política".

Anastasio Yébenes, coordinador de la Unión de Castilla-La Mancha, culpa tanto al PP como al PSOE de haber convertido al campo en “moneda de cambio”, señalando que en la UE los gobiernos del Partido Popular también han respaldado decisiones como la “restricción del 20% de la PAC” y acuerdos como “Mercosur”; mientras que al Ejecutivo socialista le reprocha venderlo como una supuesta ventaja: “Nos dice que Mercosur abre oportunidades", pero "¿para quién?", se pregunta. "Al paso que va, desaparece la agricultura en España", subraya este portavoz, que afirmar estar "muy cabreado".

Según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pese a las dificultades para llegar hasta la capital, la tractorada se está "desarrollando sin incidencias" hasta el momento. Al gilo del mediodía, las cinco columnas avanzan por la ciudad con un total de 367 tractores y alrededor de 2.500 manifestantes. Martín ha agradecido la colaboración de los organizadores y de los manifestantes, y destacado la labor de los policías y sanitarios desplegados; al mismo tiempo que ha pedido "paciencia" a los madrileños.

La tractorada de este 11F forma parte de la oleada de movilizaciones recientes del sector primario, con protestas en distintas ciudades para denunciar los principales problemas del campo. Mientras se está produciendo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido esta mañana en el Congreso el acuerdo con Mercosur frente a la "ley de la selva" que está tratando de imponer "unilateralmente" Estados Unidos. Según Sánchez, se trata de una "extraordinaria noticia" para Europa y, "sin duda también, para España", porque se está creando "un marco de predictibilidad, seguridad y respeto a un orden que desgraciadamente, de forma unilateral se está rompiendo por parte de otros".