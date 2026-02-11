AYUNTAMIENTO
Madrid vuelve a cerrar el Retiro y otros ocho parques por el temporal de viento
La Aemet prevé rachas de hasta 64 km/h en la capital
Un día más, el Retiro y otros ocho parques históricos de Madrid permanecerán cerrados. Así lo ha decidido el Ayuntamiento frente a la previsión de temporal en la capital, con rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 64 kilómetros por hora, según la última actualización de la Aemet.
Los parques singulares que se cerrarán este miércoles a partir de las 12:00 horas son El Retiro, El Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.
La alerta viene tras la previsión de la Aemet, que apunta posibilidad de fuertes rachas de viento en la ciudad de Madrid, que podrán alcanzar máximas de hasta 64 km/h en capital.
La reapertura de estas instalaciones se producirá una vez que se hayan evaluado los posibles daños en el arbolado y se hayan realizado las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad, según indica el Consistorio. Cualquier novedad en el cierre se informará a través de los canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.
