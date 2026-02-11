Madrid lidera la brecha salarial: las mujeres cobran 8.142 euros menos al año que los hombres

La brecha salarial de género en la Comunidad de Madrid sigue disparada y alcanza el 22,7%, un porcentaje que se sitúa cuatro puntos por encima de la media nacional (18,8 %). De esta manera, la región registra, junto al Principado de Asturias, la mayor desigualdad de todo el país. Así lo recoge el informe Brecha de Género en la Comunidad de Madrid 2026, elaborado por UGT, que alerta que las mujeres madrileñas cobran 8.142 euros menos que los hombres al año, según el último informe de UGT Madrid. La secretaria de Igualdad del sindicato, Esther Chaves, ha alertado de que estos datos son "demoledores" para las mujeres en la región y que suponen una "ruptura de igualdad".

"No es de recibo que la mujer se sienta desprotegida en una pequeña empresa frente a un hombre. La Comunidad de Madrid puede hacer cosas para evitar esta brecha salarial. Si ha bajado en dos décimas la brecha, es por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero eso no es suficiente", ha argumentado la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas.

Aunque la Comunidad de Madrid presenta los salarios medios más altos de España debido al "efecto capitalidad" y la concentración de grandes corporaciones, ministerios e instituciones, el estudio revela que esta riqueza no se distribuye de forma equitativa, ya que los hombres perciben un Salario Medio Anual de 35.873 euros frente a los 27.731 euros de las mujeres, lo que consolida "las desigualdades estructurales de género" en la región.

Una desigualdad estructural

En rueda de prensa, Huertas y Chaves han presentado el análisis, basado en datos de la Agencia Tributaria de 2024, con motivo de la conmemoración el 22 de febrero del Día de la Igualdad Salarial. Desde UGT han denunciado que "la desigualdad no es puntual, es estructural". Las causas de la brecha salarial que se va a mantener a lo largo de toda la trayectoria profesional y la jubilación de las mujeres son la temporalidad, la parcialidad, el "techo de cristal", la penalización salarial por medidas de conciliación y la concentración femenina en sectores y ocupaciones con menores retribuciones, ha subrayado Chaves.

El informe advierte que esta discriminación persiste incluso eliminando factores como la parcialidad o la temporalidad, ya que al calcular el Salario Medio Estimado (SME) -que simula un año completo de trabajo- la Comunidad de Madrid continúa liderando la brecha salarial con un 12,5 %, muy por encima de la media nacional (7,3 %), lo que demuestra que las mujeres cobrarían casi 8.000 euros menos que los hombres incluso trabajando la misma cantidad de tiempo.

Sectores con mayor desigualdad

El estudio sectorial identifica diferencias significativas en actividades de alto valor añadido. En entidades financieras y aseguradoras, la brecha alcanza el 34,5%, con salarios masculinos que superan los 81.000 euros anuales. En paralelo, las mujeres se concentran mayoritariamente en sectores con menores retribuciones, como los servicios sociales, donde duplican la presencia masculina y soportan condiciones de mayor precariedad.

Desde el sindicato atribuyen estas disparidades al denominado "suelo pegajoso" de la parcialidad involuntaria, que afecta al 22% de las mujeres frente al 9% de los hombres, así como a la falta de corresponsabilidad en los cuidados. En la región, el 81,8% de las excedencias para el cuidado de familiares son solicitadas por trabajadoras.

La desigualdad salarial tiene consecuencias directas en la protección social futura. En la Comunidad de Madrid, la brecha en las pensiones se sitúa en el 25,57%. Los hombres jubilados perciben una media anual de 27.027 euros, mientras que las mujeres reciben 20.117 euros, penalizadas por carreras laborales fragmentadas y lagunas de cotización vinculadas a la crianza y los cuidados.

Para revertir esta situación, Susana Huertas ha planteado la aprobación de una Ley de Igualdad Retributiva de la Comunidad de Madrid que garantice una tutela efectiva contra la discriminación, así como la creación de un Observatorio Regional de Igualdad Salarial que permita analizar los datos reales de las empresas y establecer mecanismos correctores adecuados basados en auditorías retributivas.