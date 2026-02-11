Madrid incorpora el flamenco a las enseñanzas artísticas del Grado Superior de Música

La Comunidad de Madrid dará un paso más en la presencia del flamenco en la formación musical reglada. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la inclusión del género en las enseñanzas artísticas superiores del Grado en Música, tras modificar el decreto que fija el plan de estudios con el objetivo de integrar esta disciplina de manera específica.

Según explicó en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, la decisión responde al peso cultural del flamenco en la región, un arte “profundamente arraigado” en Madrid y reconocido como Bien de Interés Cultural dentro del Patrimonio Inmaterial.

Niño de Elche, en Madrid. / ALBA VIGARAY

La incorporación se articulará mediante dos itinerarios: {"anchor-link":true}e Interpretación flamenca. Este último contemplará, además, la enseñanza de instrumentos propios del ámbito flamenco, como la guitarra, la percusión y el cante. La reforma, añadió el Gobierno autonómico, servirá también para reordenar la formación vinculada a orquesta, banda y piano.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ya había impulsado previamente la enseñanza de guitarra y cante en el nivel profesional —una oferta que se imparte en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria—, y ahora busca dar continuidad a ese recorrido académico con su desembarco en los estudios superiores.

El cambio en los planes no se limita al flamenco. La actualización permitirá incorporar dentro de la especialidad de Interpretación un itinerario de jazz y otros estilos, además de incluir los instrumentos de púa en el itinerario de Instrumentos Polifónicos Modernos.