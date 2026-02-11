Madrid da la bienvenida al Año Nuevo chino y Usera se convierte en el epicentro de unas fiestas dedicadas al caballo de fuego

El Ayuntamiento de Madrid celebra el Año Nuevo chino, dedicado este 2026 al caballo de fuego, con más de 30 actividades culturales en el distrito de Usera conocido como el 'Chinatown madrileño', que volverá a convertirse en el epicentro de esta festividad en la capital.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado este miércoles junto al embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, en la presentación de la programación organizada por el Consistorio en colaboración con la embajada.

Durante el acto, Almeida ha puesto en valor el vínculo entre Madrid y la comunidad china, de la que la ciudad “se siente profundamente orgullosa”, y ha enmarcado la celebración en la trayectoria compartida entre “dos civilizaciones como España y China” que mantienen desde hace siglos una relación de cooperación y amistad.

"Pujanza de China"

Además, el alcalde ha destacado el simbolismo del caballo de fuego, que, a su juicio, “simboliza perfectamente la pujanza de la comunidad china y de la ciudad de Madrid”.

Columpio en forma de dragón instalado en el nuevo paseo en Chinatown en Usera / Ayuntamiento de Madrid

“El trote del caballo es un galope en la capital”, ha señalado, en alusión a una comunidad que “crece constantemente” y a una ciudad que vive “un momento muy especial”, y ha animado a madrileños y visitantes a sumarse a la celebración y disfrutar de la cultura y la gastronomía china.

La programación municipal, impulsada por el Área de Cultura, Turismo y Deporte en colaboración con la Junta Municipal de Usera, asociaciones chinas y vecinales, colectivos artísticos, el Centro Cultural de China en Madrid, Casa Asia y centros educativos, se desarrollará en cuatro espacios emblemáticos del distrito: la plaza de la Junta Municipal de Usera, el parque de Pradolongo, la plaza de Julián Marías y la plaza de las Tizas.

Arranca el viernes 20

Las actividades arrancarán el viernes 20 de febrero a las 17.00 horas con el acto inaugural en la explanada de la Junta Municipal, donde representantes institucionales y miembros de la Unión de Asociaciones Chinas en Usera llevarán a cabo el tradicional rito de pintar los ojos a los leones que desfilarán para atraer la buena suerte en el nuevo año.

El sábado 21, el parque de Pradolongo acogerá a partir de las 20.00 horas un espectáculo de fuegos artificiales, además de sesiones de DJ, talleres creativos, exposiciones, cuentacuentos y otras propuestas vinculadas a la cultura china.

Por último, el domingo 22, a las 12.00 horas, tendrá lugar el gran desfile multicultural del Año Nuevo chino, uno de los actos más multitudinarios de la programación, que este año recorrerá el parque de Pradolongo a través de un nuevo itinerario.

El festival contará, además, con la participación especial de la Compañía de Danza Yingge, procedente de China, que ofrecerá actuaciones en distintos escenarios y acercará al público una tradición con más de 300 años de historia, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial del país asiático.