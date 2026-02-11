Madrid concentra 15 de los 20 barrios más caros para comprar vivienda en España

Madrid se consolida como el gran epicentro del mercado residencial más exclusivo de España al concentrar los barrios más caros para comprar vivienda de segunda mano, con Castellana a la cabeza del ranking nacional con un precio medio de 11.792 euros por metro cuadrado, según un estudio del portal inmobiliario Fotocasa. Esta cifra multiplica por 4,1 el precio medio del país (2.879 euros/m2) y sitúa a la capital como la ciudad con mayor presión en las zonas ‘prime’.

En este barrio, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados se ofertó en diciembre de 2025 por un precio medio de 943.360 euros, frente a los 852.013 euros de 2024, lo que supone 91.347 euros más en solo un año y un incremento del 10,7%, de acuerdo con el informe.

Madrid reúne, además, buena parte de los barrios más caros de España: seis de ellos superan los 10.000 euros/m2. Tras Castellana, aparecen Recoletos (11.401 euros/m2), Lista (11.300 euros/m2), Goya (10.947 euros/m2), Almagro (10.668 euros/m2) e Ibiza (10.192 euros/m2). Completan los primeros puestos Jerónimos (9.961 euros/m2), Trafalgar (9.885 euros/m2), El Viso (9.572 euros/m2) y Justicia-Chueca (9.550 euros/m2), a los que se suman otros enclaves madrileños que sitúan a la ciudad con quince de los veinte barrios más caros a nivel nacional.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, atribuye este encarecimiento a "la fortísima concentración de la demanda" en áreas ‘prime’ de grandes capitales como Madrid, donde la escasez de oferta, la calidad del parque residencial y el perfil de compradores con alta capacidad adquisitiva empujan los precios a máximos. Aun así, Matos advierte de que las mayores subidas porcentuales se están registrando fuera de estas zonas exclusivas, en barrios de provincias como Alicante, Tarragona o Murcia, donde parte de la demanda busca alternativas más asequibles vinculadas a segunda residencia o vivienda vacacional, con incrementos que llegan a rozar el 97% interanual en algunos puntos.

Fuera de Madrid, el estudio sitúa a Barcelona y a varios barrios de Ibiza entre los más caros del país, aunque la capital mantiene el liderazgo y amplía la brecha en el segmento más alto del mercado.