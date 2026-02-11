Madrid activa el nuevo plan contra el ruido: cuatro líneas de actuación y 33 zonas señaladas

Madrid ha reducido desde 2006 en torno al 85 % la población expuesta a niveles elevados de ruido y se marca ahora una nueva hoja de ruta para seguir mejorando la calidad acústica. El Ayuntamiento ha presentado las líneas generales del Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica (PAMCA), que identifica 33 puntos de la ciudad con propuestas concretas y define 24 zonas tranquilas a preservar.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presentado en la Comisión de Control y Seguimiento del Ruido, en Cibeles, las líneas generales del PAMCA, anunciadas el pasado noviembre de 2025, junto al concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, en una sesión con representantes de los grupos de la oposición y entidades como CEIM, Greenpeace, Ecologistas en Acción y la FRAVM.

Carabante y Páramo durante la Comisión de Control y Seguimiento del Ruido. / Ayuntamiento de Madrid

Un plan para un Madrid más silencioso

La hoja de ruta municipal se apoya en cuatro ejes. En movilidad, el plan apunta a impulsar el transporte público, el vehículo eléctrico y los puntos de recarga, ampliar la red ciclista y renovar flotas. También incluye medidas como aumentar el porcentaje de autobuses eléctricos en la EMT, estudiar la reducción de tiempos de tránsito y espera y fomentar carriles Bus-VAO, además de reforzar la movilidad peatonal y la micromovilidad.

En urbanismo y equipamientos, el Consistorio plantea integrar criterios acústicos en el planeamiento, ampliar el servicio de estacionamiento regulado (SER), instalar pantallas acústicas y paneles fonoabsorbentes en accesos de pasos inferiores. En paralelo, el plan insiste en una mejor gestión del ocio —con campañas de mediación y sensibilización sobre ocio nocturno responsable— y en el control de actividades potencialmente molestas, junto a la revisión de las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) en Gaztambide, Centro, Azca-Avenida de Brasil y Trafalgar-Ríos Rosas.

El PAMCA concreta propuestas en 33 puntos como la avenida de la Ilustración, el paseo de la Castellana, la M-30 o calles como Bravo Murillo, Velázquez y General Ricardos. Además, identifica 24 zonas tranquilas a preservar, entre ellas El Retiro, Casa de Campo, Dehesa de la Villa y el parque Juan Carlos I, así como corredores verdes y áreas residenciales de baja exposición acústica en Valdebebas y el Ensanche de Vallecas.

Entre las actuaciones ya en marcha, el Ayuntamiento destaca el soterramiento de la A-5 y el futuro Paseo Verde del Suroeste, con el objetivo de reducir un 90 % el tráfico en superficie y bajar en unas 4.300 personas la población expuesta por encima de los objetivos de calidad acústica. También este plan de actuación menciona la cubrición de la M-30 en Ventas, que eliminará el efecto barrera entre Salamanca y Ciudad Lineal y generará nuevos espacios verdes. El Consistorio recuerda, además, que el plan responde a la Ley del Ruido (37/2003), que obliga a elaborar medidas para reducir la exposición y preservar las zonas tranquilas.