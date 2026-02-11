Kreab presenta su informe de medios en el que analiza el impacto de la IA en el panorama mediático español

Kreab, consultora global de comunicación y asuntos públicos, ha presentado hoy en sus oficinas de Madrid su último informe de medios Surfeando la ola de la IA , que analiza el panorama mediático en España y las tendencias clave que conformarán el sector a lo largo de 2026. El acto ha congregado a destacados referentes del mundo de la comunicación, entre ellos Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Carlos Franganillo, director de infomativos de Telecinco; y Ángel Expósito, director y presentador de La Linterna en la Cadena COPE, en una mesa moderada por Antonio San José, partner de Kreab España.

Durante la jornada, los ponentes han debatido sobre los retos y oportunidades que trae la irrupción de la inteligencia artificial en todos los formatos -prensa, radio, televisión, plataformas OTT, pódcast y redes sociales- y han reflexionado sobre el futuro del sector frente a un público cada vez más fragmentado y exigente.

La IA como motor de cambio y desafío para la confianza

El informe de Kreab destaca cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un elemento transversal en el ecosistema mediático, que impacta en la producción, distribución, personalización y verificación de contenidos, además de modificar la estructura laboral en los medios. Sin embargo, subraya que la IA no sustituye el periodismo, sino que redefine la función del periodista: la tecnología automatiza tareas, mejora la eficiencia y aporta herramientas innovadoras, pero no proporciona criterio, ética ni contexto.

Como ejemplo, menciona herramientas como VerificAudio de Prisa Media, que detecta audios manipulados gracias a la IA y que fue premiada internacionalmente por su innovación y utilidad práctica para garantizar la veracidad. El informe señala además que el 48% de los españoles se siente incómodo con las noticias generadas íntegramente por IA, incluso con supervisión humana, y plantea la confianza como el principal desafío del sector.

Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de grupo Prensa Ibérica, asegura que "la prensa lleva años inmersa en una transformación profunda, primero la digitalización y la batalla por la gratuidad, y ahora la inteligencia artificial. La IA debe ser una herramienta al servicio del periodista, no un sustituto. Nos ayuda a ganar tiempo y a investigar mejor, pero debemos ser responsables, porque la credibilidad es nuestro principal activo".

Por su parte, Carlos Fraganillo, director de informativos de Telecinco y director y presentador de Informativos Telecinco, afirma que "la IA se puede ver de dos maneras, como una amenaza o como una oportunidad, y yo creo que, si tiene supervisión, es una herramienta poderosa para contar cosas que de otro modo sería imposible contar. En un momento en el que las plataformas tienen un gran protagonismo, el periodismo artesanal en la televisión tradicional cobra más valor que nunca. El verdadero diferencial sigue siendo estar ahí, verificar y ofrecer información 100% contrastada en un entorno saturado de ruido y desinformación".

Mientras que Ángel Expósito, director y presentador de La Linterna (Cadena COPE) subraya que "en medio de esta revolución tecnológica que estamos viviendo, la radio es una gran privilegiada: hoy podemos hacer el mismo programa que hace veinte años, pero llegar al mundo entero en tiempo real y sin coste adicional. La IA es una herramienta que nos facilita la elaboración de guiones, pero tenemos que seguir siendo periodistas, ir al lugar de los hechos, para hablar directamente con las fuentes".

Un 2026 marcado por la transformación tecnológica

El informe de Kreab explica que la consolidación de la marca editorial seguirá siendo un factor decisivo para fidelizar lectores y oyentes, mientras que la inteligencia artificial permitirá a los medios optimizar procesos internos, personalizar contenidos a gran escala y mejorar la verificación de información, sentando las bases de una producción más eficiente y confiable.

Los cambios en los hábitos de consumo, sobre todo entre los públicos jóvenes, obligan a televisión, radio y pódcast a innovar en formatos, horarios y contenidos personalizados para mantenerse competitivos frente a plataformas digitales. Al mismo tiempo, la confianza del público y la adaptación a la regulación emergente se perfilan como retos estratégicos: garantizar la veracidad y la transparencia será clave para que los medios consoliden su credibilidad en un entorno cada vez más digitalizado y automatizado.

Kreab cuenta con más de 25 años de presencia en el mercado español y suma una cartera de clientes extensa y diversificada, atendida desde sus oficinas de Madrid, Barcelona y Valencia. La firma está especializada en comunicación corporativa, financiera, digital, asuntos públicos, negocio sostenible y gestión de crisis.