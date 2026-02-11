Un jurado profesional, independiente y de prestigio elige los Premios Valor y Servicio

El jurado que se encarga de elegir a los profesionales que serán distinguidos por su compromiso, dedicación y entrega, ha celebrado su primera reunión este martes, 10 de febrero, en la sede de Prensa Ibérica en Madrid.

El Periódico de España ultima los preparativos para celebrar en Madrid el próximo 4 de mayo la primera edición de la gala de entrega de sus Premios Valor y Servicio, unos galardones individuales y colectivos con los que se distingue el desempeño ejemplar de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los miembros del jurado, expertos independientes de acreditada trayectoria, pondrán en valor la excelencia profesional y humana de los galardonados subrayando su contribución decisiva a la defensa y protección de la seguridad nacional y el bienestar ciudadano.

Enrique Navarro Gil, es miembro excedente del Cuerpo Militar de Intervención, preside el jurado. Con una larga carrera profesional, Navarro Gil ha trabajado en la Asesoría Económica del Ministerio de Defensa, en el Gabinete de la Secretaría de Estado de Defensa y como adjunto al consejero delegado de la Gerencia de Cooperación Industrial. En 2003 fue nombrado responsable del Comisionado del Gobierno para la reconstrucción de Irak. Actualmente es consultor de varios gobiernos y consejero de empresas internacionales de Defensa.

Los vocales del jurado de los Premios Valor y Servicio, representantes de los tres ejércitos, la Guardia Civil y la Policía Nacional, son:

Juan Antonio del Castillo Masete, teniente general del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio en situación de retiro. Ha sido jefe de mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, y entre sus destinos destaca el Estado Mayor Europeo. Ha sido también presidente del Consejo de Administración de Hisdesat.

Pablo Martín Alonso, teniente general de la Guardia Civil en situación de retiro. Ha sido director adjunto operativo y jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil y agregado en la Embajada de España en Francia.

Manuel Antonio Martínez Ruiz, vicealmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada en situación de retiro. Es doctor ingeniero de telecomunicaciones y ha sido subdirector de Ingeniería y Construcciones Navales de la Armada.

Demetrio Muñoz García, general de brigada de Infantería del Ejercito de Tierra en situación de retiro y exlegionario. Ha sido jefe del Mando de Operación y jefe del Tercio Duque de Alba de la Legión, habiendo destacado en misiones internacionales en Irak.

Rafael Martínez López, comisario principal en situación de jubilación. Ha sido subdirector general de Logística e Innovación de la Dirección General de la Policía y jefe superior de Policía de Canarias, además de consejero de Interior en Reino Unido, Argelia y Marruecos.

Aníbal Villalba Fernández, coronel del Ejército de Tierra y Diplomado de Estado Mayor, del Arma de Artillería, en situación de retiro. Ha sido asesor militar de la Presidencia del Gobierno y, en la actualidad, es director de Estrategia y Asuntos Públicos en PLD Space.

Al jurado se unen como vocales, por parte de Prensa Ibérica, Armando Huerta, director de El Periódico de España, el diario organizador de los Premios Valor y Servicio, y Juan José Fernández, redactor jefe de El Periódico en Madrid y especialista en Interior y Defensa.

El premio al valor en acto de servicio, a la trayectoria, a los servicios a la comunidad, a la defensa de Europa, a operaciones destacadas en 2025, a la disrupción tecnológica en beneficio de la defensa y la seguridad, y a la promoción del talento en las Fuerzas Armadas y de Seguridad son solo algunas de las categorías en las que se distinguirá a profesionales.

La labor que desempeñan los miembros de los Ejército de Tierra y Aire, la Armada, la Policía Nacional y la Guardia Civil reviste de una transcendencia estratégica en el contexto de los importantes desafíos globales que afronta hoy la sociedad española, y el evento, al que acudirá una nutrida representación de empresarios y profesionales vinculados a la Defensa e Interior, pretende ser reflejo de las capacidades, el potencial y el talento que atesora nuestro país en este ámbito.

La ceremonia de entrega de los Premios Valor y Servicio tendrá lugar a las 19.30 horas del 4 de mayo en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.