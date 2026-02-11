El historiador Charles Powell hablará del rey emérito este sábado en ‘Un café en las alturas’

Tras la entrevista la semana pasada con el director de ‘El Periódico de Aragón’, Ricardo Barceló, para analizar las elecciones aragonesas, llega el turno este sábado en ‘Un café en las alturas’ para el historiador hispanobritánico y director del Real Instituto Elcano, Charles Powell. El también escritor presenta su reciente libro ‘El rey Juan Carlos I y la proyección exterior de España’ en el que reúne una interesante investigación sobre su desempeño diplomático y el testimonio del propio monarca, al que ha visitado en dos ocasiones en Abu Dabi para recabar su testimonio en primera persona.

Charles Powell, historiador de prestigio, analizará la labor de don Juan Carlos como embajador de la democracia española en los últimos 50 años y aportará las claves para comprender su contribución al fortalecimiento con América Latina, Estados Unidos o los países árabes, entre otros. Valorará también, como experto si Juan Carlos I ha fortalecido la ‘marca España’ y hará balance de su legado, sin esquivar en la conversación algunos de los capítulos más polémicos en la biografía del monarca (Urdangarín, Botsuana, etc.).

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado al director de ‘El Periódico de Aragón’, Ricardo Barceló, que apeló a la capacidad de alcanzar acuerdos que ha caracterizado siempre a la región: “Aragón se juega mucho. Se juega tener unos próximos cuatro años que estén marcados por la ultraderecha o tener unos cuatro años un poco más tranquilos, sin estridencias”.

Barceló se expresó con claridad: “Cuando Vox salió del Gobierno de Aragón, el PP se quitó un peso de encima. Es un socio incómodo y estridente, atraviesa líneas rojas que el PP no puede sobrepasar en ningún momento si quiere postularse como un partido de centro derecha”.

El director de El Periódico de Aragón analizó en Un café en las alturas algunos de los grandes retos que en clave política afronta Aragón. La despoblación, el envejecimiento y la escasez de mano de obra son desafíos importantes para la región y razones por las que cuestiona la política de inmigración de Vox: “Aragón es una comunidad que necesita población, que necesita gente en su territorio; por escasez de mano de obra, pero también por despoblación”. “Hay números rurales que necesitan tener esas familias y esos niños que mantengan vivas las escuelas rurales, y las empresas están desesperadas intentando buscar mano de obra cualificada y no cualificada”, concluyó.

Noticias relacionadas

Barceló se detuvo también en el nuevo modelo de financiación autonómica, que tanto distancia a Jorge Azcón, beligerante con la propuesta del Gobierno, y Pilar Alegría, que la defiende como beneficiosa para Aragón. Aseguró que “los aragoneses quieren certezas sobre los que les corresponde” y ven que “existen agravios comparativos respecto a territorios como Cataluña, con los que tradicionalmente hemos tenido desencuentros”.