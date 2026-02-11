La Comunidad de Madrid revela las fechas para la PAU 2026: ¿habrá un nuevo modelo de examen?

Aunque todavía queden meses para que miles de estudiantes madrileños se enfrenten a uno de los exámenes más importantes de sus vidas, lo cierto es que conocer las fechas con antelación siempre es bien recibido. Así, la Comunidad de Madrid ha aprobado las fechas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026, cuyos exámenes de la convocatoria ordinaria tendrán lugar los días 1, 2, 3 y 4 de junio, con el 5 de junio como fecha de reserva en caso de incidencias o coincidencia de pruebas.

En cuanto a la convocatoria extraordinaria, los exámenes serán los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, con el 3 de julio como fecha de reserva. Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha añadido que el plazo de matriculación para la convocatoria ordinaria de la PAU será del 13 al 19 de mayo y, para la convocatoria extraordinaria, entre los días 18 y 24 de junio.

¿Un nuevo modelo de PAU?

Además, García Martín ha informado que la Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de un nuevo decreto que regulará la PAU, que hasta ahora se establecía por una orden, para recoger así los cambios introducidos por el Gobierno central en 2024.

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la apertura del trámite de información pública del proyecto normativo, que permanecerá publicado durante 15 días en el Portal de Transparencia con el fin de recabar aportaciones y enriquecer su contenido.

El decreto, "ordena y clarifica" las dos fases de la PAU. La de acceso, de carácter obligatorio, incluye los ejercicios correspondientes a Lengua Castellana y Literatura II; Historia de España o Historia de Filosofía; Lengua Extranjera II, y la materia específica obligatoria de la modalidad cursada en segundo de Bachillerato. La fase de admisión, por otro lado, permite a los estudiantes mejorar su nota, pudiendo examinarse de hasta tres asignaturas más e incluso de una segunda lengua extranjera.

Exámenes adaptados

Los ejercicios de ambas fases podrán estructurarse en apartados que incluyan una o varias cuestiones, las cuales podrán requerir respuestas cerradas, semiconstruidas o abiertas, siempre que la puntuación correspondiente a las preguntas abiertas y semiconstruidas represente, como mínimo, el 70 % del total de cada prueba.

Además, el decreto regula la estructura organizativa de la PAU, atribuyendo funciones y competencias a las Comisiones Coordinadora y Organizadora, así como la composición y funcionamiento de las comisiones de materia y tribunales calificadores. También se establece el procedimiento de revisión de las calificaciones y se contemplan las adaptaciones oportunas a realizar para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.