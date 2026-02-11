SUSTO EN LAS TABLAS
Emilio Gutiérrez Caba sufre una caída antes de salir a escena y obliga a suspender su función en el Teatro Bellas Artes
El actor fue trasladado en ambulancia minutos antes de empezar la obra 'Galdós enamorado'
Carlos Merenciano
La tarde de este martes 10 de febrero estuvo marcada por la preocupación en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Minutos antes de comenzar la representación de ‘Galdós enamorado’, el actor Emilio Gutiérrez Caba sufrió una aparatosa caída que obligó a suspender la función y a trasladarle en ambulancia, según desvela SEMANA.
El incidente se produjo justo antes de que arrancara la obra, en la que comparte cartel con María José Goyanes y Marta Gutiérrez-Abad. La inesperada situación dejó en vilo a los asistentes, que ya ocupaban sus butacas cuando se comunicó la cancelación de la función.
Desde el teatro han confirmado al citado medio que el intérprete se encuentra bien, aunque no han ofrecido más detalles sobre lo ocurrido. La próxima representación está prevista para el 23 de febrero en el mismo espacio, por lo que, en principio, todo apunta a que la caída quedará en un susto y que podrá retomar su agenda en las próximas semanas.
La trayectoria de Gutiérrez Caba está estrechamente ligada a los escenarios desde la infancia. Criado en una familia de actores, creció entre giras y camerinos en un Madrid marcado por la posguerra. Hace solo unos meses, en 'La Hora Extra' de la Cadena SER, reflexionaba sobre su carrera, confesando que, al mirarse al espejo, siente que "ha envejecido", algo que asume con naturalidad tras toda una vida dedicada al teatro.
