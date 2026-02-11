SUCESOS EN LA CAPITAL
Detenidas cuatro personas por robar en domicilios de Madrid a través del método del resbalón
Todos los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial
EP
La Policía Nacional ha informado este miércoles de la reciente detención de cuatro personas en dos sucesos diferentes acusadas de cometer delitos en viviendas del centro de Madrid a través del método del resbalón, tras lo que todos los sospechosos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
El primero hecho se produjo en la noche del domingo, cuando los agentes acudieron a un domicilio del distrito de Salamanca tras recibir una llamada alertando de que dos personas habían entrado acceder a una vivienda con su propietaria en el interior, ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional.
A su llegada al lugar, los agentes recibieron información de varios vecinos sobre las características y descripción física de los sospechosos, a los que encontraron en una tienda de los alrededores donde habían intentado ocultarse. A los sospechosos se les intervinieron plásticos, linternas y dinero de varios países.
Por otro lado, los agentes de la Policía Nacional detuvieron 'in fraganti' a dos mujeres en la mañana del lunes cuando salían de un portal del distrito madrileño de Arganzuela mientras portaban objetos y dinero en efectivo que acababan de sustraer de una vivienda. Además, llevaban un plástico para el resbalón y una linterna.
Así las cosas, la Policía Nacional ha confirmado la detención de estas cuatro personas --tres mujeres y un hombre-- a las que se les acusa de delitos de robo con fuerza.
