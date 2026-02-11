El final de las lluvias está más cerca de lo que parece para los madrileños: "Por primera vez en bastante tiempo, comenzará a ganar protagonismo el anticiclón"

Está claro. La mayor parte de la población ya está cansada del clima lluvioso y de los días nublados. Además, la llegada de la nueva borrasca Nils no ha hecho más que bajar aún más el ánimo, pues dejará más viento, temporal marítimo y lluvias en la península en los próximos días.

Sin embargo, parece que la situación podría cambiar en los próximos días. Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, no nos quedan tantos días de lluvia como creemos pues, a partir del final de la semana, "por primera vez en bastante tiempo, comenzará a ganar protagonismo el anticiclón".

¿Qué día dejará de llover en Madrid?

Seguirá habiendo mucha precipitación en los próximos días, especialmente el viernes, cuando las precipitaciones serán generalizadas en la península y Baleares y, además, abundantes. Eso sí, dicho día marcará también el inicio del fin de este largo periodo de mal tiempo.

El fin de semana será más frío pero "con muchas menos precipitaciones, especialmente el domingo, cuando dominará el anticiclón", según el portavoz de la Aemet. Aun así, amanecerá nuboso y con algunas lluvias en Baleares y en sierras del sureste, pero irán quedando a lo largo del día los cielos despejados tanto en el archipiélago balear como en la mitad sur peninsular.

El sábado notaremos más frío, pues llegará "una masa de aire de latitudes altas, con rachas de viento del noroeste muy fuertes, que acrecentarán la sensación de frío". El domingo, por otro lado, será una jornada con tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos en general. Ese día amanecerá con frío y heladas en amplias zonas del interior, pero las temperaturas diurnas subirán notablemente. Lo mejor, es que dicho ascenso térmico continuará hasta la próxima semana.