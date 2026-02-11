Estos son los cortes de tráfico por la gran tractorada de Madrid: así puedes consultar el estado de las carreteras en tiempo real

La capital se prepara este miércoles para una jornada poco habitual en sus carreteras. Y es que se espera que unos 500 tractores llegados de diferentes puntos de España entren hoy en Madrid como señal de protesta por los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y los protocolos de sanidad animal.

La movilización, impulsada por la organización Unión de Uniones, tiene como objetivo principal mostrar el rechazo del sector primario al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, pues su posible entrada en vigor genera una fuerte inquietud entre los productores españoles.

El inicio de la tractorada está previsto entre las 11:00 y las 11:30 horas en la plaza de Colón y, desde allí, los tractores recorrerán el paseo de Recoletos y el paseo del Prado hasta llegar al Ministerio de Agricultura. Se espera que la cabeza de la marcha alcance este punto en torno a las 13:30 horas, momento en el que se celebrará un acto reivindicativo y se entregará a las autoridades un documento con las principales reclamaciones.

Como era de esperar, esta protesta impactará a gran escala en las carreteras de acceso a la capital y el tráfico en distintos puntos de la ciudad. Así lo ha hecho saber el Ayuntamiento de Madrid, que ha advertido que se esperan importantes cortes de tráfico desde la primera hora de la mañana y hasta las 18:00. 126 líneas de los autobuses de la EMT también sufrirán los estragos de la movilización. A continuación, puedes consultar en tiempo real las carreteras afectadas.

Calles cortadas por la tractorada en Madrid

Aunque la tractorada empiece a las 11.30 horas y acabe a la 13.30, hasta las 18.00 se prevén restricciones de tráfico en numerosos distritos por la entrada escalonada de los tractores a la ciudad:

Ruta de entrada a Madrid desde Torrejón de la Calzada : se registrarán cortes de tráfico en la Vía Lusitana, Plaza Elíptica, Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, calle Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova y Plaza de Colón.

: se registrarán cortes de tráfico en la Vía Lusitana, Plaza Elíptica, Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Puente de Andalucía, Plaza de Legazpi, Paseo de las Delicias, calle Embajadores, Glorieta de Santa María de la Cabeza, Puerta de Toledo, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Plaza de España, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez, Génova y Plaza de Colón. Ruta de entrada a Madrid desde Guadalajara y Robregordo : se registrarán cortes de tráfico en la M-111, Glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y Plaza de Colón.

: se registrarán cortes de tráfico en la M-111, Glorieta Ermita Virgen de la Soledad, avenida de Logroño, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y Plaza de Colón. Ruta de entrada a Madrid desde El Espinar (Segovia) : se registrarán cortes de tráfico en la Carretera de Castilla (M-500), Puente de los Franceses, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Francisco Jacinto Alcántara, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez y Plaza de Colón.

: se registrarán cortes de tráfico en la Carretera de Castilla (M-500), Puente de los Franceses, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, Francisco Jacinto Alcántara, Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Plaza de Alonso Martínez y Plaza de Colón. Ruta de entrada a Madrid procedente de Arganda del Rey: cortes de tráfico en la calle Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, Plaza de Alosno, Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, O´Donnell, Narváez, Goya y Plaza de Colón.

Autobuses afectados por la tractorada en Madrid

Un total de 126 líneas de la Empresa Municipal de Transportes modificarán sus recorridos habituales con razón de la tractorada. Las líneas afectadas son: 001, 002, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 88, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 126, 130, 131, 133, 138, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 160, 161, 165, 166, 180, 200, 210, 247, A, C03, C1, C2, E1, E2, E3, E4, E5, 203, M3, SE718, SE832, SE898 y T32.