La Comunidad se desmarca del Rayo Vallecano por el estado del césped: "Una responsabilidad del inquilino que no está cuidando el estadio"

La Comunidad de Madrid ha recordado este miércoles que el mantenimiento del césped del Estadio de Vallecas corresponde al Rayo Vallecano como beneficiario de la concesión de su uso, después de que el pasado fin de semana se suspendiera el partido con el Real Oviedo por el mal estado del terreno de juego.

Así lo ha trasladado el director general de Deportes, Alberto Tomé, quien ha subrayado en la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea que el estadio es propiedad de la Comunidad de Madrid y que está cedido al club mediante convenio.

"Las obligaciones por parte de la Comunidad de Madrid son la habitabilidad y la seguridad del estadio. El tema del césped es un privado", ha señalado Tomé, quien ha insistido en que el Gobierno regional es propietario del "continente", pero no del "contenido".

En este sentido, ha afirmado que la limpieza o el mantenimiento del terreno de juego es "obligación" del Rayo Vallecano para que esté en "condiciones óptimas" para la práctica deportiva. "No deja de ser una responsabilidad del inquilino que no está cuidando el estadio", ha recalcado.

Por su parte, la diputada de Más Madrid Alicia Torija ha asegurado que "llueve sobre mojado" en el caso del Rayo y ha acusado al Ejecutivo autonómico de ser "colaborador necesario" de las "lamentables" condiciones del estadio, que ponen "en peligro" a la afición y a los jugadores. "Si el programa electoral de la Comunidad es un contrato con sus votantes, lo están incumpliendo con el Rayo y con Vallecas", ha afirmado.

Torija ha recordado que el club es "el único de la liga que no vende entradas online" y que mantiene "una tienda que es una vergüenza", además de unas categorías inferiores "abandonadas" y una ciudad deportiva que, según ha dicho, "es un peligro" para los chavales que entrenan allí. "Queremos saber qué va a pasar con Vallecas y si finalmente el club asumirá sus responsabilidades para que la afición y los jugadores puedan disfrutar de un estadio seguro y digno", ha subrayado.

Actuaciones previstas en el estadio

Entre las intervenciones previstas por la Comunidad de Madrid de cara a 2026, Tomé ha destacado el acondicionamiento de la zona reservada para la afición visitante, situada en la zona sureste del estadio y con acceso por la puerta 19 en la avenida de la Albufera. El proyecto contempla la instalación de una mampara permanente de separación entre aficiones, así como aseos y bar exclusivos para cumplir los requisitos de LaLiga y los organismos internacionales como la UEFA.

Según ha señalado Tomé, se espera que el proyecto esté listo en el mes de marzo, tras lo cual se iniciará el proceso de licitación de las obras. Asimismo, ha recordado la instalación de un nuevo videomarcador LED de grandes dimensiones, que sustituirá al actual y contará con software con marcador, estadísticas y gráficos. Tomé ha precisado que el contrato ya está adjudicado y que su ejecución se iniciará en "las próximas semanas".

El director general también ha enumerado otras actuaciones que el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo en este estadio, como la subsanación de deficiencias detectadas en la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y adecuación a Orden de Ejecución, con una inversión de 1,7 millones de euros.

Igualmente, la sustitución de ocho puertas de salida numeradas del 0 al 14 por un importe de 46.240 euros, la modificación de la salida hacia la calle Payaso Fofó por 41.455 euros, la instalación de un sistema de renovación de aire en la sala de control antidopaje por 7.869 euros, y el acondicionamiento y pintado de la fachada baja en la calle Payaso Fofó por 27.079 euros.

Según ha defendido el director general, todas estas actuaciones demuestran el "compromiso" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de mantener el estadio en su ubicación actual, en Vallecas.