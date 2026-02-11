Del 'Chinatown' madrileño a la mesa: dónde comer por el Año Nuevo Chino 2026

Madrid celebra el Año Nuevo Chino como mejor sabe: en la calle y en la mesa. Y tiene todo el sentido. Esta fiesta, con más de 4.000 años de historia, coincide con el inicio del ciclo de cultivo, despide al invierno y da la bienvenida a una nueva estación; por eso también se conoce como Festival de la Primavera. En 2026 arranca el Año del Caballo de Fuego el 17 de febrero, y la ciudad vuelve a desplegar un programa potente de actividades del 8 de febrero al 3 de marzo, con Usera como escenario principal, también conocido como el Chinatown madrileño.

Año nuevo chino en Don Lay. / Cedida

Antes de sentarte a comer: el mapa rápido para orientarte

Si quieres vivirlo a la madrileña, el plan suele ser así: primera parada en Usera (ambiente, farolillos, talleres, conciertos, actividades familiares) y después una parada para reponer energía y si es disfrutando de su gastronomía, mejor. De hecho, el Grupo China Crown ya tiene todo preparado y un año más se suma a la fiesta con menús especiales en varios de sus templos asiáticos, disponibles del 2 de febrero al 3 de marzo.

Por tanto, para celebrar el Año Nuevo Chino a mesa puesta, el Grupo China Crown lo pone fácil con cinco planes que van de la ocasión especial al antojo improvisado: Bao Li (C. de Jovellanos, 5) juega en la liga grande con sopa de wonton con trufa negra, crujiente de bogavante con salsa de maracuyá, dim sum de precisión y un final de pato laqueado imperial en dos pases (90 euros, sin bebida); Lelong Asian Club (Cra de S. Jerónimo, 9) mantiene el mismo espíritu festivo en formato degustación con wonton con trufa, gamba roja crujiente, dim sum, corvina Sichuan, pato imperial y tangyua, (65 euros, sin bebida); China Crown (Calle de Don Ramón de la Cruz, 6) firma su menú 'Año del Caballo de Fuego' con alta cocina, dim sum, corvina Sichuan, pato imperial en dos pases y tangyua final (90 euros, sin bebida); Indochina Brasa (LaFinca Grand Café, Pozuelo de Alarcón) propone la versión brasa y noche redonda con wonton, gamba roja, dim sum, corvina, pato, arroz glutinoso y tangyua (65 euros, sin bebida); y Gran Café Shanghai (Gran Vía) remata como el plan más espontáneo, con wonton de pato, rollito crujiente, dim sum con xiao long bao, pato laqueado cantonés y ku bak crujiente, por 38 euros (sin bebida).

Año nuevo chino en Bao Li (C. de Jovellanos, 5). / Cedida

Baoyilong: el plan de los baos

En la cultura china, los baozi simbolizan abundancia y fortuna, así que aquí la guía es clara: si quieres celebrar con sentido, empieza por una cesta de baos. Baoyilong (Núñez de Balboa, 64 / Barrio de Salamanca) y Baoyilong (López de Hoyos, 327 / Hortaleza) los sirve recién hechos, al vapor y luego dorados a la plancha, con ese contraste tierno-crujiente que engancha.

Año Nuevo Chino: los baos de Shanghái en el restaurante Baoyilong, en Madrid. / Cedida

Biáng Biáng Bar: edición limitada, sabor con intención

Para quienes prefieren una celebración más canalla y muy foodie: Biáng Biáng Bar (Chueca) y Biáng Biáng Bar (Mercado de Vallehermoso, Chamberí) proponen platos especiales del 16 de febrero al 1 de marzo, con rollito de primavera casero y noodles anchos biáng biáng pensados como símbolo de continuidad y buena fortuna. Biáng Biáng Bar, también conocido como el templo de los noodles de Madrid, es el espacio definitivo donde degustar la gastronomía china más regional, desconocida y original. Especializados en tallarines biáng biáng, su intención desde que abrieron, en Chueca en 2019, ha sido dar a conocer otros platos tradicionales chinos e inspirados en la cocina de Xi'an, con su característico toque picante.

Rollito de pato en Biáng Biáng Bar. / Cedida

Le Chinois: menú con simbolismo

Si te apetece vivir el Año Nuevo Chino con liturgia, relato y un punto de espectáculo, Le Chinois (María de Molina, 6) lo convierte en una cena con sentido: su menú especial, disponible hasta el 28 de febrero, está pensado para celebrar el nuevo ciclo a través del simbolismo de la cocina (prosperidad, salud, riqueza) y con el pato laqueado como gran protagonista. La experiencia arranca con un wantu de bienvenida —una flor rellena de queso crema y pato laqueado— y enseguida se abre a una cena cóctel para compartir en la que van desfilando bocados muy reconocibles: el rollito Le Chinoise de langostinos y albahaca, las bolas de bacalao al estilo cantonés con salsa de mango o el pollo de corral Chong Qing, con salsa chuan, crema de cacahuete y especias picantes. Entre medias, un guiño que sorprende y engancha: torreznos de Soria laqueados al estilo Macao con 18 especias chinas. Y entonces llega el centro de la celebración: el pato laqueado al estilo pekinés, servido con melón, puerro, pepino y salsa hoisin, un plato asociado a la abundancia y la generosidad. El broche es puro Año Nuevo: el hongbao, el sobre rojo de buena suerte, como detalle final para salir con el deseo (y la mesa) a favor.

Le Chinois. / Cedida

Zhen: cena con show en Castellana

Y si lo tuyo es que la cena sea plan completo: Zhen (Paseo de la Castellana, 179) propone un menú especial hasta el 3 de marzo y suma cócteles y espectáculos tradicionales en vivo del 13 al 22 de febrero, para celebrar como si estuvieras en plena fiesta de barrio, pero con mantel. El buque insignia del grupo Dragon Taste, el mayor grupo de restauración china en Madrid, con más de 30 años de experiencia, ofrece un recorrido culinario por las grandes cocinas regionales de China —cantonesa, shanghainesa, sichuanesa y pekinesa— con platos tan reconocidos como el Pato Pekín asado con leña de frutas, dim sum artesanos, especialidades al vapor, salteados tradicionales y sopas o carnes y pescados de lo más singular.

Rollitos de primavera en Restaurante Zhen (Paseo de la Castellana, 179). / Cedida

Al final, el Año Nuevo Chino en Madrid se resume en una idea sencilla y deliciosa: empezar de nuevo comiendo bien. Entre farolillos en Usera y mesas que humean, la ciudad se permite ese lujo tan madrileño de celebrar a lo grande cualquier excusa que merezca brindis. Que el Caballo de Fuego te pille con planes, con hambre y con un plato al centro para compartir: lo demás —prosperidad, suerte, alegría— ya irá llegando, bocado a bocado.