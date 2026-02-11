La capital inaugura el Discovery Center de Madrid in Game: así es el nuevo centro de experiencias ‘gaming’ que se puede visitar gratis

El Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto en marcha el Discovery Center de Madrid in Game. Se trata de un centro de experiencias dedicado a la divulgación y el entretenimiento en torno al videojuego y la gamificación y, además, busca reforzar el papel de la capital como referente internacional de este sector.

José Luis Martínez-Almeida ha sido el encargado de inaugurar el centro, acompañado por la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo; el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento; Ángel Niño, y CEO y representantes de empresas y emprendedores del sector. Durante el acto, el regidor ha asegurado que "este centro consolida la estrategia municipal que busca situar a la capital como un referente internacional de la industria del videojuego".

La capital, motor de la industria del videojuego en España y Europa

Una de las industrias culturales y tecnológicas de mayor crecimiento a nivel mundial es el sector del videojuego. En Madrid, que actúa como motor del ecosistema nacional, se genera un impacto económico que supera los 1.200 millones de euros, se emplea a más de 6.000 personas y se agrupan más de 240 empresas. En la capital, se encuentran 12 universidades y 30 centros de formación dedicados a áreas como gaming, programación, diseño digital y eSports, lo que crea un ambiente favorable para el emprendimiento, el crecimiento económico y la captación de inversiones.

Una experiencia educativa

En el Pabellón de Valencia de la Casa de Campo se encuentra el Discovery Center, que brinda a los visitantes la oportunidad de experimentar dos recorridos inmersivos. Uno de ellos, denominado MIG Station, explora la influencia de los videojuegos en la sociedad y su impacto en el futuro de Madrid. A través de seis salas, MIG Station ofrece la posibilidad de jugar a varios títulos en desarrollo en el Campus del Videojuego, presenta información sobre la industria del ‘gaming’ de forma educativa, participativa y permite explorar diferentes escenarios de Madrid utilizando realidad virtual.

Así es el nuevo centro de experiencias ‘gaming’ que puede visitarse gratis en Madrid / MADRID IN GAME

Desde hoy, el público puede acceder al Discovery Center y disfrutar de la experiencia sin coste alguno. La Senda Estelar se puede recorrer sin necesidad de reserva previa durante las horas de luz natural, que son de 08:00 a 18:00 horas en invierno y de 08:00 a 20:00 horas en verano.

Noticias relacionadas

En cuanto a la MIG Station, su visita está disponible de lunes a jueves entre las 10:00 y las 14:00 horas, mientras que los viernes, sábados y domingos se puede visitar de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Se estima que la experiencia dura aproximadamente 60 minutos y se recomienda para personas mayores de 14 años. Para participar, es necesario hacer una reserva previa, la cual se puede realizar a través de la aplicación o en el sitio web oficial.