VIDEOJUEGOS
La capital inaugura el Discovery Center de Madrid in Game: así es el nuevo centro de experiencias ‘gaming’ que se puede visitar gratis
Desde hoy, el público puede acceder al Discovery Center y disfrutar de la experiencia sin coste alguno
El Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto en marcha el Discovery Center de Madrid in Game. Se trata de un centro de experiencias dedicado a la divulgación y el entretenimiento en torno al videojuego y la gamificación y, además, busca reforzar el papel de la capital como referente internacional de este sector.
José Luis Martínez-Almeida ha sido el encargado de inaugurar el centro, acompañado por la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo; el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento; Ángel Niño, y CEO y representantes de empresas y emprendedores del sector. Durante el acto, el regidor ha asegurado que "este centro consolida la estrategia municipal que busca situar a la capital como un referente internacional de la industria del videojuego".
La capital, motor de la industria del videojuego en España y Europa
Una de las industrias culturales y tecnológicas de mayor crecimiento a nivel mundial es el sector del videojuego. En Madrid, que actúa como motor del ecosistema nacional, se genera un impacto económico que supera los 1.200 millones de euros, se emplea a más de 6.000 personas y se agrupan más de 240 empresas. En la capital, se encuentran 12 universidades y 30 centros de formación dedicados a áreas como gaming, programación, diseño digital y eSports, lo que crea un ambiente favorable para el emprendimiento, el crecimiento económico y la captación de inversiones.
Una experiencia educativa
En el Pabellón de Valencia de la Casa de Campo se encuentra el Discovery Center, que brinda a los visitantes la oportunidad de experimentar dos recorridos inmersivos. Uno de ellos, denominado MIG Station, explora la influencia de los videojuegos en la sociedad y su impacto en el futuro de Madrid. A través de seis salas, MIG Station ofrece la posibilidad de jugar a varios títulos en desarrollo en el Campus del Videojuego, presenta información sobre la industria del ‘gaming’ de forma educativa, participativa y permite explorar diferentes escenarios de Madrid utilizando realidad virtual.
Desde hoy, el público puede acceder al Discovery Center y disfrutar de la experiencia sin coste alguno. La Senda Estelar se puede recorrer sin necesidad de reserva previa durante las horas de luz natural, que son de 08:00 a 18:00 horas en invierno y de 08:00 a 20:00 horas en verano.
En cuanto a la MIG Station, su visita está disponible de lunes a jueves entre las 10:00 y las 14:00 horas, mientras que los viernes, sábados y domingos se puede visitar de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Se estima que la experiencia dura aproximadamente 60 minutos y se recomienda para personas mayores de 14 años. Para participar, es necesario hacer una reserva previa, la cual se puede realizar a través de la aplicación o en el sitio web oficial.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
- La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
- Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
- Bad Bunny libera nuevas entradas en Madrid para sus 10 conciertos en 2026
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
- Madrid avanza en la elaboración de la ley que busca acortar los trámites a cinco minutos mediante el uso de la IA