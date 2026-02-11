Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso de la borrasca Nils por Madrid: esta es la predicción del tiempo para este jueves, según la Aemet

La Aemet continúa con el aviso amarillo por viento otro día más en varias zonas de la capital

Una persona se protege de la lluvia con paraguas en Madrid.

Una persona se protege de la lluvia con paraguas en Madrid. / Europa Press | Mateo Lanzuela

Ángela Berná

Ángela Berná

Madrid

Desde el inicio de este año 2026 el tiempo no ha dado tregua en Madrid. La borrasca Nils ha traído de vuelta los avisos amarillos, que continúan durante esta jornada de jueves, 12 febrero, en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone en alerta de nuevo a la zona de la Sierra por vientos.

¿Adiós a las precipitaciones?

La Aemet prevé para la jornada de este jueves un día de tiempo inestable para la capital, que se enfrentará a un cielo nublado hasta las 6:00 horas, momento en el que se espera que salga el sol hasta las 12:00. A partir de ahí, se nublará el cielo hasta las 18:00 horas y comenzará la lluvia.

Probabilidad de precipitación para la capital.

Probabilidad de precipitación para la capital. / Aemet

La predicción para la montaña, zona de aviso amarillo, es de intervalos nubosos, con nubes bajas por la mañana y medias y altas por la tarde, tendiendo a muy nuboso o cubierto al final del día y precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve irá en descenso hasta los 1300 y 1400 metros, volviendo a ascender hasta los 1600.

Y el motivo del aviso amarillo: el viento. Soplará fuerte del oeste y noroeste y muy fuerte en cotas altas y zonas expuestas, con rachas que podrán superar los 90 kilómetros por hora, que perderán intensidad por la tarde hasta el final del día.

Temperaturas en descenso

Durante los próximos días, la predicción meteorológica de la Aemet estima que las temperaturas disminuyan en la capital y en zonas de la Sierra. En el centro de Madrid se espera para este miércoles que los termómetros oscilen entre los 13 grados de temperatura máxima y 8 grados de temperatura mínima.

Predicción de las temperaturas para la capital esta próxima semana.

Predicción de las temperaturas para la capital esta próxima semana. / Aemet

La predicción para la montaña es de temperaturas en descenso con heladas débiles en cotas altas. En el municipio de Guadarrama, las temperaturas serán similares, con temperaturas máximas de 11 grados y temperaturas mínimas de 5 grados, y en Somosierra mucho más frío, donde las temperaturas se desplomarán hasta máximas de 6 grados y mínimas de 1 grado.

A lo largo de la semana toca abrigarse, ya que se espera que las temperaturas desciendan en la capital hasta la temperatura mínima de 2 grados y, en zonas como Somosierra, se desplomarán hasta los -6 grados de mínima.

TEMAS

