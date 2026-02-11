Ayuso concede a Estados Unidos la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

Después de Zelenski o Milei..., Estados Unidos. La Comunidad de Madrid concederá su Medalla Internacional este año al país norteamericano, coincidiendo con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia y su nacimiento como nación. Así lo ha anunciado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en la intervención que ha grabado en vídeo desde la Real Casa de Correos para la Hispanic Prosperity Gala, evento organizado por la plataforma Latino Wall Street en el club Mar-a-Lago de Florida, donde Donald Trump tiene una de sus residencias.

"Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración por ser el principal faro del mundo libre", ha señalado Ayuso. "Por eso celebramos con júbilo cada paso que Estados Unidos da adelante en su defensa de la Hispanidad, porque es defender la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades.

El reconocimiento se suma a la elección de EEUU como país invitado en el Festival de la Hispanidad de este año, la celebración que viene impulsando Ayuso desde hace unos años para cortejar el voto latino y que el año pasado superó los 95.000 asistentes, según la Comunidad de Madrid. "La historia de España y de los Estados Unidos no se entenderían la una sin la otra", ha defendido la presidenta regional, de la misma manera, ha añadido, que "no se entendería el mundo sin la visión hispana del mismo".

En su intervención en la gala, en la que ha recibido un premio en reconocimiento a su contribución a la Hispanidad, la dirigente madrileña ha presentado Madrid ante los asistentes como "casa al otro lado del Atlántico" y un pueblo "unido contra el terrorismo, la decadencia y el miedo" donde los ciudadanos van a vivir "huyendo de los totalitarios".

De acuerdo con la Ley 2/2024, de 22 de abril, por la que se regulan las Distinciones Honoríficas de la Comunidad de Madrid, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid se otorga a iniciativa personal del presidente o presidenta de la región "como gesto de cortesía y como reconocimiento y respeto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid" a los representantes de otros países y dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea, en visita oficial a la Región por su labor institucional.

No se ha concretado todavía quién ni cuándo recogerá la condecoración una vez se publique la disposición en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Desde Sol se limitan a trasladar que será "un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España". En los últimos años han recibido esta distinción el entonces presidente del Comité Europeo de las Regiones y hoy comisario europeo de Transportes y Turismo Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, o los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, Ecuador, Daniel Noboa, y Argentina, Javier Milei.

Además de anunciar la concesión de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a EEUU, Ayuso ha señalado como "un honor" coincidir con la opositora venezolana María Corina Machado. "La libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar", ha afirmado. "Hablamos de un éxodo de más de ocho millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo".

Asimismo, ha deseado que pronto "Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden o se les deja".

Desde Madrid, ha asegurado, se ofrece "frente al totalitarismo fuerza, valor, humanidad, compromiso, alegría, apertura, color, vida, libertad". Y ha insistido en que España, Estados Unidos y el resto de la Hispanidad, una comunidad, ha destacado, de más de 600 millones de personas, "navegamos en un mismo barco".

Noticias relacionadas

"El nuevo orden mundial necesita nuestra forma de ser y estar para que Norteamérica, el resto del continente americano y Europa seamos lugares más libres y pujantes. La tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos, contaminando naciones enteras", ha remarcado la presidenta madrileña.