Importante precedente jurídico: el Ayuntamiento de Madrid es obligado a devolver puntos por una multa mal notificada

En una sentencia reciente dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminsitrativo n.º 29 de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid ha sido obligado a devolver los puntos detraídos a un conductor porque la multa impuesta mediante el sistema "foto-rojo" no estaba bien notificada. Además, el consistorio madrileño ha tenido que hacerse cargo del pago de las costas judiciales, que ascendían a 300 euros.

Cada año, el Ayuntamiento de Madrid formula más de 2,5 millones de denuncias de tráfico, de las cuales, al menos un 5% lleva aparejada la detracción de puntos. Entre las más habituales, se encuentra el rebasar un semáforo en rojo, que generalmente supone una sanción de 200 euros y la pérdida de 4 puntos. Pero... ¿Qué sucede si no se notifica dicha multa?

Esto es lo que le sucedió a este conductor, quien recibió una reclamación del Ayuntamiento de Madrid por una multa que no había pagado por rebasar un semáforo en rojo en la Av. Mediterráneo. Una multa que no solo no había llegado nunca a su conocimiento, sino que además le había supuesto la detracción de cuatro puntos de su saldo en el registro de conductores de la DGT.

Un proceso judicial que sienta un importante precedente

En una primera instancia, la Agencia Tributaria defendió su comunicación frente al BOE, pero tras una reclamación impuesta por los letrados de Automovilistas Europeos Asociados ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAM), se declaró que la resolución sancionadora no fue legal ni reglamentariamente notificada, anulando la parte económica de la sanción. ¿Pero, y los puntos?

El TEAM aprobó la anulación de la sanción económica pero en un inicio no se pronunción con respecto a la devolución de los puntos sustraídos / Ayuntamiento de Madrid

Aunque en un inicio el Ayuntamiento no quiso acceder a la petición, ya que la resolución de TEAM solo afectaba al aspecto económico de la sanción, la sentencia judicial ha ordenado finalmente la restitución de los puntos detraídos por declarar que la sanción "no se practicó de debida forma, por lo que no devino eficaz y por ende, la sanción no fue firme, lo que impedía la ejecución de la multa".

Esta sentencia sienta un importante precedente judicial abriendo la puerta a la posibilidad de que cerca de 10.000 conductores puedan recuperar sus puntos indebidamente detraídos a causa de multas mal notificadas. Es decir, en caso de sanción mal tramitada, esta sentencia podría servir de modelo para que, no solo se recupere la parte económica, sino "la mochilita de puntos", tal y como la denominaba Pere Navarro, Director General de Tráfico, cuando se puso en marcha el carné por puntos hace ahora 20 años.