Atlético-Barça, enésimo capítulo de un clásico de la Copa en un Metropolitano que ya no es inexpugnable

Dentro del pulso táctico entre Diego Simeone y Hansi Flick y apoyados en dos estructuras colectivas muy sólidas, Atlético y Barcelona abren en el Metropolitano la ida de unas semifinales de Copa del Rey en las que las individualidades y los detalles adquieren todavía más peso como elemento decisivo, en un duelo mayúsculo pese a las ausencias de Pablo Barrios, Pedri González o Raphinha.

Es un encuentro de alto voltaje a un paso de la final que tanto persigue el Atlético, que no disputa el último partido del torneo —ni lo conquista— desde 2013. Para el Barcelona es, además, un estímulo añadido: el curso pasado levantó todos los títulos en España, incluida esta Copa en la que dejó fuera a los rojiblancos precisamente en semifinales, aunque con un guion distinto al actual: 4-4 en la ida en Barcelona y 0-1 en la vuelta en Madrid.

Ahora el primer asalto se juega en el Metropolitano, pero eso no supone una garantía para el Atlético ante un Barça que ha ganado en sus cuatro visitas más recientes a ese estadio: 0-1 y 2-4 la pasada campaña, 0-3 en 2024 y 0-1 en 2023. Hay, eso sí, matices. En el 2-4 liguero de hace casi un año, el conjunto rojiblanco llegó a mandar 2-0 hasta que le alcanzó la gasolina. Después se desplomó.

Fragilidad en casa

Además, el Atlético atraviesa su momento más frágil en casa justo cuando menos conviene. Tras imponerse en 13 de sus primeros 14 partidos como local, ha encadenado dos derrotas por motivos distintos: ante el Bodo/Glimt (1-2), por falta de pegada, lo que le apartó del ‘top 8’ de la Champions y le obligó a pasar por el peaje de los dieciseisavos; y frente al Betis (0-1), por carencia de creación, precisión y desborde contra un planteamiento ultradefensivo, en el que fue su adiós definitivo a la Liga.

Antoine Griezmann y Koke Resurrección, voces fuertes del vestuario, han situado también el césped en el centro del debate tras esos dos tropiezos consecutivos. El terreno se sustituyó el pasado noviembre, después de los entrenamientos de fútbol americano de los Miami Dolphins (NFL), que jugaron en el Bernabéu.

Pese a las bajas (Pedri, Raphinha, Rashford), el Barcelona llega señalado como favorito por su buen momento en LaLiga y la Champions y por una racha poderosa: 17 victorias y una sola derrota (Real Sociedad) desde que cayó en Stamford Bridge el 25 de noviembre (3-0).

Refuerzo de Lookman

Con todo, Hansi Flick no se fía del potencial rojiblanco, reforzado este invierno con Ademola Lookman, al que se suman Obed Vargas (Seattle Sounders) y Rodrigo Mendoza (Elche). Por eso, el técnico alemán relativiza el 3-1 logrado hace unos meses en LaLiga.

A las ausencias se añade también la de Pablo Páez ‘Gavi’, y Flick deberá despejar varias incógnitas para el duelo con el equipo del ‘Cholo’. Tiene que decidir quién acompaña a Cubarsí en el centro de la zaga, quién se asocia con Frenkie de Jong en el doble pivote, si la mediapunta es para Olmo o para Fermín, quién ocupa la izquierda del ataque y qué ‘nueve’ elige. Demasiadas preguntas abiertas.

Ademola Lookman of Atletico de Madrid celebrates a goal during the Spanish Cup, Copa del Rey, Quarter of Final football match played between Real Betis and Atletico de Madrid at La Cartuja stadium on February 5, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 05/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Betis v Atletico de Madrid - Copa Del Rey Quarter Of Final / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En casi todas las combinaciones aparece Eric García como comodín, ya sea como central o como socio de De Jong; e incluso cabe que Olmo y Fermín coincidan, como ya ha ocurrido en algunos partidos recientes.

Flick, además, viene encontrando respuestas cuando los rivales intentan aislar a Lamine Yamal. Ante el Mallorca, por ejemplo, emergió Marcus Rashford desde la izquierda para aportar desequilibrio, un factor determinante. Ahora, sin él, debe hallar una pieza capaz de desbordar por ese costado: Ferran y Roony son opciones, o la alternativa de desplazar a Fermín.

Al otro lado, el Atlético necesita espacios para explotar sus virtudes, todavía más con la llegada de Lookman. Cuando no los tiene —o no los detecta—, su transición se vuelve lenta, pesada y previsible, algo que se acentúa sin Pablo Barrios, baja por segundo partido consecutivo (y aún le quedan otros cinco) por lesión muscular, y con la versión actual de Julián Álvarez, lejos de su ‘top’: encadena 11 partidos sin marcar y sin chispa.

Examen para Julián

Simeone y el Atlético confían en la reacción. No hay margen para aspirar a títulos sin un salto de nivel de ‘La Araña’, sustituido al descanso el domingo frente al Betis, cuando el equipo ya caía 1-0. Griezmann ya le ha dado alcance como máximo goleador de la plantilla: once tantos cada uno, por los diez de Alexander Sorloth, cinco de ellos en 2026.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid / EFE

Con Lookman incorporado, la competencia arriba es feroz. Simeone apunta a un once con vocación ofensiva, según lo probado: Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lookman en la delantera, con Rodrigo Mendoza y Griezmann por detrás como interiores, Koke como mediocentro y la defensa tipo formada por Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri.

Ese es el dibujo ensayado, aunque hay variantes claras: Álex Baena en la medular, el regreso de Llorente al centro, la titularidad de José María Giménez… alternativas que asoman aunque no se hayan trabajado en la sesión de este miércoles.

En la portería, todo apunta a Juan Musso, habitual en la Copa del Rey esta temporada y la anterior, cuando el Barça eliminó al Atlético en esta misma ronda gracias al 0-1 de la vuelta en el Metropolitano, en una acción en la que el guardameta argentino quizá dudó en la salida. También es una reválida para él, tras su buen rendimiento en el curso. Jan Oblak, titular en Liga y Champions, queda como opción.

Noticias relacionadas

En el historial, ‘culers’ y colchoneros se han cruzado en 25 eliminatorias, con 15 favorables al Barça y 10 al Atlético, con un detalle revelador: en las cuatro más recientes (2009, 2015, 2017 y 2025), el Barcelona salió vencedor.