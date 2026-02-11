ORGULLO 2026
Almeida asegura que Cibeles no colocará la bandera LGTBI pese a la sentencia que lo avala: "No por motivos ideológicos"
Para el regidor, la demanda de Vox representa "el único clavo ardiendo al que se tiene que agarrar la izquierda para generar polémica en torno a un evento que se desarrolla con total normalidad"
EFE
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado que Cibeles no colocará la bandera LGTBI, "no por motivos ideológicos, sino porque hay una serie de banderas oficiales que son las que deben ondear en los edificios".
"Cada año tiene más repercusión"
En declaraciones a la prensa desde el recién inaugurado Discovery Center de Madrid in Game, Almeida se ha referido así en referencia a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid, que ha desestimado la demanda de Vox contra la colocación de estas enseñas en los balcones de los grupos municipales al considerar que su exhibición "se encuadra en el legítimo ejercicio de su acción política".
Para el regidor, la demanda de Vox representa "el único clavo ardiendo al que se tiene que agarrar la izquierda para generar polémica en torno a un evento que se desarrolla con total normalidad".
"Cuando llegué dijeron que se iba a acabar el Orgullo, que no iba a permitir que continuara, pero el Orgullo se está haciendo como nunca en esta ciudad", ha asegurado el edil sobre el evento que, a su juicio, "cada año tiene incluso más repercusión en la ciudad".
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
- La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
- Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
- Bad Bunny libera nuevas entradas en Madrid para sus 10 conciertos en 2026
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
- Madrid avanza en la elaboración de la ley que busca acortar los trámites a cinco minutos mediante el uso de la IA