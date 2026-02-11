Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractorada en MadridCarreteras cortadas MadridAVE MadridMujer en la cienciaRuido nocturno en AlcaláDiscovery CenterCierra RetiroBorrasca Nils
instagramlinkedin

ORGULLO 2026

Almeida asegura que Cibeles no colocará la bandera LGTBI pese a la sentencia que lo avala: "No por motivos ideológicos"

Para el regidor, la demanda de Vox representa "el único clavo ardiendo al que se tiene que agarrar la izquierda para generar polémica en torno a un evento que se desarrolla con total normalidad"

La bandera del colectivo LGTB en el Ayuntamiento de Madrid durante el Orgullo de 2017.

La bandera del colectivo LGTB en el Ayuntamiento de Madrid durante el Orgullo de 2017. / DAVID CASTRO

EFE

Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado que Cibeles no colocará la bandera LGTBI, "no por motivos ideológicos, sino porque hay una serie de banderas oficiales que son las que deben ondear en los edificios".

"Cada año tiene más repercusión"

En declaraciones a la prensa desde el recién inaugurado Discovery Center de Madrid in Game, Almeida se ha referido así en referencia a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid, que ha desestimado la demanda de Vox contra la colocación de estas enseñas en los balcones de los grupos municipales al considerar que su exhibición "se encuadra en el legítimo ejercicio de su acción política".

Imagen de una bandera LGTBI.

Imagen de una bandera LGTBI. / EP

Para el regidor, la demanda de Vox representa "el único clavo ardiendo al que se tiene que agarrar la izquierda para generar polémica en torno a un evento que se desarrolla con total normalidad".

Noticias relacionadas

"Cuando llegué dijeron que se iba a acabar el Orgullo, que no iba a permitir que continuara, pero el Orgullo se está haciendo como nunca en esta ciudad", ha asegurado el edil sobre el evento que, a su juicio, "cada año tiene incluso más repercusión en la ciudad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  2. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  3. La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
  4. Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
  5. Bad Bunny libera nuevas entradas en Madrid para sus 10 conciertos en 2026
  6. Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
  7. Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
  8. Madrid avanza en la elaboración de la ley que busca acortar los trámites a cinco minutos mediante el uso de la IA

Así es 'Smart Tourism', la nueva 'app' que integra el transporte público de Madrid y rutas turísticas personalizadas

Así es 'Smart Tourism', la nueva 'app' que integra el transporte público de Madrid y rutas turísticas personalizadas

Las 14 plantas potabilizadoras de Canal de Isabel II serán renovadas por 27 millones

Las 14 plantas potabilizadoras de Canal de Isabel II serán renovadas por 27 millones

Un jurado profesional, independiente y de prestigio elige los Premios Valor y Servicio

Un jurado profesional, independiente y de prestigio elige los Premios Valor y Servicio

Kreab presenta su informe de medios en el que analiza el impacto de la IA en el panorama mediático español

Kreab presenta su informe de medios en el que analiza el impacto de la IA en el panorama mediático español

La capital inaugura el Discovery Center de Madrid in Game: así es el nuevo centro de experiencias ‘gaming’ que se puede visitar gratis

La capital inaugura el Discovery Center de Madrid in Game: así es el nuevo centro de experiencias ‘gaming’ que se puede visitar gratis

EN DIRECTO | Feijóo acusa a Sánchez de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un "accidente evitable"

EN DIRECTO | Feijóo acusa a Sánchez de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un "accidente evitable"

Madrid incorpora el flamenco a las enseñanzas artísticas del Grado Superior de Música

Madrid incorpora el flamenco a las enseñanzas artísticas del Grado Superior de Música

De pagar una hipoteca asfixiante en los 90 a reunir siete sueldos anuales para la entrada hoy: así ha cambiado la compra de vivienda en España

De pagar una hipoteca asfixiante en los 90 a reunir siete sueldos anuales para la entrada hoy: así ha cambiado la compra de vivienda en España