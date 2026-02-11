Almeida asegura que Cibeles no colocará la bandera LGTBI pese a la sentencia que lo avala: "No por motivos ideológicos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterado que Cibeles no colocará la bandera LGTBI, "no por motivos ideológicos, sino porque hay una serie de banderas oficiales que son las que deben ondear en los edificios".

"Cada año tiene más repercusión"

En declaraciones a la prensa desde el recién inaugurado Discovery Center de Madrid in Game, Almeida se ha referido así en referencia a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid, que ha desestimado la demanda de Vox contra la colocación de estas enseñas en los balcones de los grupos municipales al considerar que su exhibición "se encuadra en el legítimo ejercicio de su acción política".

Imagen de una bandera LGTBI. / EP

Para el regidor, la demanda de Vox representa "el único clavo ardiendo al que se tiene que agarrar la izquierda para generar polémica en torno a un evento que se desarrolla con total normalidad".

"Cuando llegué dijeron que se iba a acabar el Orgullo, que no iba a permitir que continuara, pero el Orgullo se está haciendo como nunca en esta ciudad", ha asegurado el edil sobre el evento que, a su juicio, "cada año tiene incluso más repercusión en la ciudad".