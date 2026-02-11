Albares replica a Ayuso que “el faro del mundo es Europa” y alerta de la amenaza de la “ultraderecha global”

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus declaraciones en un acto celebrado en la residencia privada de Donald Trump en Florida, y ha reivindicado que “el faro del mundo es Europa”, frente a lo que ha calificado como la amenaza de la “ultraderecha global”.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Albares se ha referido así a las palabras de Díaz Ayuso, quien intervino a través de un vídeo en ‘La gala de la prosperidad hispana’, un evento organizado en la residencia privada del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida). En su mensaje, la dirigente madrileña afirmó que siempre se ha mirado a Estados Unidos con admiración “por ser el principal faro del mundo libre”.

Las claves Albares afirma que “el faro del mundo es Europa” frente a las palabras de Ayuso sobre Estados Unidos.

La presidenta madrileña intervino por vídeo en ‘La gala de la prosperidad hispana’, en Mar-a-Lago (Florida).

El ministro defiende “una Europa más soberana, más independiente” en el actual contexto geopolítico.

Advierte de que la “ultraderecha global” quiere una Europa “dividida y débil”.

Frente a esa afirmación, el ministro ha defendido que, en el actual contexto de cambios en la geopolítica mundial, lo que más se necesita es “una Europa más soberana, más independiente” y comprometida con los valores recogidos en la Carta de la ONU, los valores “de democracia, paz e igualdad”.

Noticias relacionadas

Albares ha advertido además de que la ultraderecha global quiere “un proyecto europeo dividido y débil, quiere Estados europeos divididos y débiles”, y ha insistido en que “la solución es Europa”.