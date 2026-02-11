Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractorada en MadridCarreteras cortadas MadridAVE MadridMujer en la cienciaRuido nocturno en AlcaláDiscovery CenterCierra RetiroBorrasca Nils
instagramlinkedin

POLÍTICA

Albares replica a Ayuso que “el faro del mundo es Europa” y alerta de la amenaza de la “ultraderecha global”

El ministro de Exteriores defiende en el Congreso una Europa “más soberana e independiente” frente a quienes buscan “un proyecto europeo dividido y débil”

Madrid. 11.02.2026. José Manuel Albares y Félix Bolaños, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados

Madrid. 11.02.2026. José Manuel Albares y Félix Bolaños, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados / José Luis Roca / EPC

Javier Niño González

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus declaraciones en un acto celebrado en la residencia privada de Donald Trump en Florida, y ha reivindicado que “el faro del mundo es Europa”, frente a lo que ha calificado como la amenaza de la “ultraderecha global”.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Albares se ha referido así a las palabras de Díaz Ayuso, quien intervino a través de un vídeo en ‘La gala de la prosperidad hispana’, un evento organizado en la residencia privada del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida). En su mensaje, la dirigente madrileña afirmó que siempre se ha mirado a Estados Unidos con admiración “por ser el principal faro del mundo libre”.

Las claves

  • Albares afirma que “el faro del mundo es Europa” frente a las palabras de Ayuso sobre Estados Unidos.
  • La presidenta madrileña intervino por vídeo en ‘La gala de la prosperidad hispana’, en Mar-a-Lago (Florida).
  • El ministro defiende “una Europa más soberana, más independiente” en el actual contexto geopolítico.
  • Advierte de que la “ultraderecha global” quiere una Europa “dividida y débil”.

Frente a esa afirmación, el ministro ha defendido que, en el actual contexto de cambios en la geopolítica mundial, lo que más se necesita es “una Europa más soberana, más independiente” y comprometida con los valores recogidos en la Carta de la ONU, los valores “de democracia, paz e igualdad”.

Noticias relacionadas

Albares ha advertido además de que la ultraderecha global quiere “un proyecto europeo dividido y débil, quiere Estados europeos divididos y débiles”, y ha insistido en que “la solución es Europa”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  2. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  3. La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
  4. Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
  5. Bad Bunny libera nuevas entradas en Madrid para sus 10 conciertos en 2026
  6. Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
  7. Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
  8. Madrid avanza en la elaboración de la ley que busca acortar los trámites a cinco minutos mediante el uso de la IA

Así es 'Smart Tourism', la nueva 'app' que integra el transporte público de Madrid y rutas turísticas personalizadas

Así es 'Smart Tourism', la nueva 'app' que integra el transporte público de Madrid y rutas turísticas personalizadas

Las 14 plantas potabilizadoras de Canal de Isabel II serán renovadas por 27 millones

Las 14 plantas potabilizadoras de Canal de Isabel II serán renovadas por 27 millones

Un jurado profesional, independiente y de prestigio elige los Premios Valor y Servicio

Un jurado profesional, independiente y de prestigio elige los Premios Valor y Servicio

Kreab presenta su informe de medios en el que analiza el impacto de la IA en el panorama mediático español

Kreab presenta su informe de medios en el que analiza el impacto de la IA en el panorama mediático español

La capital inaugura el Discovery Center de Madrid in Game: así es el nuevo centro de experiencias ‘gaming’ que se puede visitar gratis

La capital inaugura el Discovery Center de Madrid in Game: así es el nuevo centro de experiencias ‘gaming’ que se puede visitar gratis

EN DIRECTO | Feijóo acusa a Sánchez de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un "accidente evitable"

EN DIRECTO | Feijóo acusa a Sánchez de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un "accidente evitable"

Madrid incorpora el flamenco a las enseñanzas artísticas del Grado Superior de Música

Madrid incorpora el flamenco a las enseñanzas artísticas del Grado Superior de Música