Miles de agricultores y 370 tractores colapsan el centro de Madrid para denunciar "la muerte del sector" si se aplica el tratado con Mercosur

Pitos, petardos y bocinas de tractores, pancartas con proclamas como 'No a Mercosur. Comeremos carne hormonada' y 'En defensa del campo que alimenta Europa y dos ataúdes para simbolizar "la muerte del campo", con una gran cruz custodiada por un agricultor disfrazado de sacerdote. Con esta escenografía han ilustrado este miércoles el fin de la actividad agraria en España los 2.500 productores que, al volante de 367 tractores, han circulado a marcha lenta -y con una hora de retraso sobre el horario previsto- por las calles del centro de Madrid, entre la plaza de Colón, que ha sido su punto de concentración, hasta la sede del Ministerio de Agricultura, al que culpan de no estar haciendo lo suficiente para defender al sector.

Un operativo de seguridad compuesto por más de 1.800 agentes entre policía y guardia civil ha acompañado, a primera hora de este miércoles, a los manifestantes que, llegados de puntos de toda España, han protestado contra el acuerdo comercial firmado por la Comisión Europea con Mercosur, y avalado por el Gobierno de España, que consideran que va a suponer una competencia desleal para los alimentos de proximidad que ellos producen.

La tractorada, convocada por las organizaciones agrarias Unión de Uniones (UdU) y Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), ha arrancado de madrugada, pese al mal tiempo, en cinco columnas que han salido desde las localidades madrileñas de Torrejón de la Calzada, Robregordo y Arganda del Rey, desde la segoviana de El Espinar y desde la ciudad de Guadalajara. La Delegación del Gobierno de Madrid ha informado de que la llegada a la capital se ha realizado "con normalidad" desde los puntos de origen, "con la participación de 367 tractores", algunos menos de los 500 previstos inicialmente.

Miles de agricultores con sus tractores protestan contra el acuerdo con Mercosur en Madrid. / Alba Vigaray

Juan Vicente García, llegado a Madrid desde Altarejos, en Cuenca, ha estado dos días conduciendo su tractor hasta la capital española, porque, según asegura, el campo español se juega "el presente, el futuro y la dignidad". Si el Gobierno no "reflexiona" y cambia el rumbo de las actuales políticas agrarias, "la agricultura está condenada", lamenta indignado. Quiere, como el resto de presentes, que el acuerdo con Mercosur no se haga efectivo, porque de hacerlo "va a hundir a la agricultura", informa Héctor González.

Las organizaciones convocantes han mantenido la movilización porque consideran que, a pesar de la paralización del acuerdo con Mercosur por parte del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y aunque el Parlamento Europeo ha aprobado esta misma semana las cláusulas de salvaguarda que protegen sus producciones, la puesta en marcha del pacto comercial sigue adelante, "en vista de que la Comisión Europea estaría intentando que entrara en vigor provisionalmente", aseguran.

El campo "lleva soportando una gran presión desde hace años, con costes de producción cada vez más altos", afirman. A ello se suman, además, decisiones como la adoptada recientemente por Bruselas de ampliar su alianza con Marruecos, un competidor directo para algunos sectores como el de las frutas y verduras frescas. Por eso, han clamado los organizadores en sus intervenciones al final de la protesta, "el mundo rural ha despertado para defender no solo su modo de vida, sino el de todos y cada uno de nosotros".

Buscar la complicidad de toda la sociedad

"Estamos pidiendo dignidad, dignidad y que nos dejen alimentar el país como lo hemos hecho siempre e históricamente", ha proclamado uno de los portavoces, convencido de que la sociedad española está demostrando estos días que apoya sus reivindicaciones. "Si quieren hacer negocio, que lo hagan con otro sector", pero "con las cosas de comer no se juega", ha lanzado uno de los portavoces hacia la multitud congregada.

"Los productores no pueden rivalizar sobre todo en un mercado en el que la ley de la cadena alimentaria no funciona y la industria y la distribución se quedan con un margen que provoca una brecha cada vez más grande entre precios en origen y destino", denuncian. Y esto, sostienen los productores, "no es un asunto solo de los agricultores y los ganaderos. Es la sociedad entera, en palabras de Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.

Otro de los pilares de la movilización ha sido la reciente reforma de la Política Agraria Común (PAC), cuyos fondos van a gestionar a partir de ahora los estados. También reclaman que la Unión Europea mejore sus protocolos de sanidad animal frente a las enfermedades que están afectando al ganado, "unos protocolos que se han mostrado ineficientes y más centrados en el sacrificio preventivo de reses que en tomar medidas de control", ha subrayado Raquel Serrat, coordinadora del sindicato Unió de Pagesos. "Por este motivo, -ha agregado Serrat- hemos pedido al gobierno español que inste a las instituciones europeas a revisar a fondo estos protocolos para que no supongan un castigo añadido para los ganaderos".