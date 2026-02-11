Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet mantiene este jueves el aviso amarillo por viento en la Comunidad de Madrid

El viento y la lluvia azotan las inmediaciones del intercambiador de plaza de Castilla

El viento y la lluvia azotan las inmediaciones del intercambiador de plaza de Castilla / Mariscal / EFE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada este jueves la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en la sierra de la Comunidad de Madrid, vigente desde la medianoche de este miércoles y hasta las 11:00 horas.

Según la previsión meteorológica, en las zonas de montaña se esperan rachas intensas de viento, por lo que se recomienda extremar la precaución, especialmente en carreteras de alta cota y espacios naturales.

Viento moderado en el resto de la región

En el resto de la Comunidad de Madrid, el viento soplará moderado del oeste, aunque a lo largo del día tenderá a componente suroeste, con intervalos de mayor intensidad hacia el final de la jornada.

El cielo permanecerá nuboso o cubierto en toda la región. No se descartan nieblas dispersas en áreas montañosas durante la mañana, así como lluvias débiles en la sierra, que podrían extenderse de forma puntual hacia el sureste en las primeras horas del día.

Bajada ligera de temperaturas en Madrid

Las temperaturas descenderán ligeramente, aunque el descenso será menos acusado en las máximas.

Previsión de temperaturas en algunos municipios:

  • Madrid capital: 7ºC / 13ºC
  • Alcalá de Henares: 8ºC / 14ºC
  • Aranjuez: 8ºC / 15ºC
  • Getafe: 8ºC / 13ºC
  • Navalcarnero: 8ºC / 13ºC
  • Collado Villalba: 5ºC / 12ºC

La Aemet recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la previsión del tiempo en la Comunidad de Madrid, especialmente en zonas afectadas por el viento.

