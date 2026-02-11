Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractorada en MadridCarreteras cortadas MadridAVE MadridMujer en la cienciaRuido nocturno en AlcaláDiscovery CenterCierra RetiroBorrasca Nils
instagramlinkedin

CUATRO AÑOS DE OBRAS

Las 14 plantas potabilizadoras de Canal de Isabel II serán renovadas por 27 millones

La Comunidad destaca que esta actuación duplica el presupuesto del anterior contrato, adjudicado en 2022 por 13.250.000 euros y persigue prolongar la vida útil de dichas instalaciones

Contador automático del Canal de Isabel II.

Contador automático del Canal de Isabel II. / COMUNIDAD DE MADRID / Europa Press

EFE

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inversión superior a los 27 millones de euros para la renovación y mejora de las 14 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) gestionadas por Canal de Isabel II, además de la embotelladora que la empresa opera en Colmenar Viejo.

En una nota, la Comunidad destaca que esta actuación duplica el presupuesto del anterior contrato, adjudicado en 2022 por 13.250.000 euros y persigue prolongar la vida útil de dichas instalaciones, afectadas por su envejecimiento natural.

Cuatro años de obras

Los trabajos contarán con un plazo de ejecución de cuatro años e incluyen "la rehabilitación y adecuación de filtros, la ampliación y construcción de decantadores, la instalación de lamelas, la renovación de válvulas y equipos electromecánicos, o la modernización de canales de salida y entrada".

Noticias relacionadas

También se acometerán labores de albañilería, pintura y obra civil. La Comunidad subraya que en estas plantas potabilizadoras "se aplican las tecnologías y los procesos más avanzados para potabilizar este bien esencial procedente de los embalses, como paso previo a su distribución a los usuarios". 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  2. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  3. La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
  4. Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
  5. Bad Bunny libera nuevas entradas en Madrid para sus 10 conciertos en 2026
  6. Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
  7. Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
  8. Madrid avanza en la elaboración de la ley que busca acortar los trámites a cinco minutos mediante el uso de la IA

Así es 'Smart Tourism', la nueva 'app' que integra el transporte público de Madrid y rutas turísticas personalizadas

Así es 'Smart Tourism', la nueva 'app' que integra el transporte público de Madrid y rutas turísticas personalizadas

Las 14 plantas potabilizadoras de Canal de Isabel II serán renovadas por 27 millones

Las 14 plantas potabilizadoras de Canal de Isabel II serán renovadas por 27 millones

Un jurado profesional, independiente y de prestigio elige los Premios Valor y Servicio

Un jurado profesional, independiente y de prestigio elige los Premios Valor y Servicio

Kreab presenta su informe de medios en el que analiza el impacto de la IA en el panorama mediático español

Kreab presenta su informe de medios en el que analiza el impacto de la IA en el panorama mediático español

La capital inaugura el Discovery Center de Madrid in Game: así es el nuevo centro de experiencias ‘gaming’ que se puede visitar gratis

La capital inaugura el Discovery Center de Madrid in Game: así es el nuevo centro de experiencias ‘gaming’ que se puede visitar gratis

EN DIRECTO | Feijóo acusa a Sánchez de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un "accidente evitable"

EN DIRECTO | Feijóo acusa a Sánchez de haber "jugado a la ruleta rusa con nuestra seguridad" ante un "accidente evitable"

Madrid incorpora el flamenco a las enseñanzas artísticas del Grado Superior de Música

Madrid incorpora el flamenco a las enseñanzas artísticas del Grado Superior de Música