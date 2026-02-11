CUATRO AÑOS DE OBRAS
Las 14 plantas potabilizadoras de Canal de Isabel II serán renovadas por 27 millones
La Comunidad destaca que esta actuación duplica el presupuesto del anterior contrato, adjudicado en 2022 por 13.250.000 euros y persigue prolongar la vida útil de dichas instalaciones
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inversión superior a los 27 millones de euros para la renovación y mejora de las 14 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) gestionadas por Canal de Isabel II, además de la embotelladora que la empresa opera en Colmenar Viejo.
En una nota, la Comunidad destaca que esta actuación duplica el presupuesto del anterior contrato, adjudicado en 2022 por 13.250.000 euros y persigue prolongar la vida útil de dichas instalaciones, afectadas por su envejecimiento natural.
Cuatro años de obras
Los trabajos contarán con un plazo de ejecución de cuatro años e incluyen "la rehabilitación y adecuación de filtros, la ampliación y construcción de decantadores, la instalación de lamelas, la renovación de válvulas y equipos electromecánicos, o la modernización de canales de salida y entrada".
También se acometerán labores de albañilería, pintura y obra civil. La Comunidad subraya que en estas plantas potabilizadoras "se aplican las tecnologías y los procesos más avanzados para potabilizar este bien esencial procedente de los embalses, como paso previo a su distribución a los usuarios".
- Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
- Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
- La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
- Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
- Bad Bunny libera nuevas entradas en Madrid para sus 10 conciertos en 2026
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones
- Madrid avanza en la elaboración de la ley que busca acortar los trámites a cinco minutos mediante el uso de la IA