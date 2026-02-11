Las 14 plantas potabilizadoras de Canal de Isabel II serán renovadas por 27 millones

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inversión superior a los 27 millones de euros para la renovación y mejora de las 14 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) gestionadas por Canal de Isabel II, además de la embotelladora que la empresa opera en Colmenar Viejo.

En una nota, la Comunidad destaca que esta actuación duplica el presupuesto del anterior contrato, adjudicado en 2022 por 13.250.000 euros y persigue prolongar la vida útil de dichas instalaciones, afectadas por su envejecimiento natural.

Cuatro años de obras

Los trabajos contarán con un plazo de ejecución de cuatro años e incluyen "la rehabilitación y adecuación de filtros, la ampliación y construcción de decantadores, la instalación de lamelas, la renovación de válvulas y equipos electromecánicos, o la modernización de canales de salida y entrada".

Noticias relacionadas

También se acometerán labores de albañilería, pintura y obra civil. La Comunidad subraya que en estas plantas potabilizadoras "se aplican las tecnologías y los procesos más avanzados para potabilizar este bien esencial procedente de los embalses, como paso previo a su distribución a los usuarios".