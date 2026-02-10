Vecinos de Tetuán critican el plan municipal que propone construir más edificios en altura

Colectivos vecinales de Tetuán han denunciado lo que consideran un "atropello" del borrador del Plan Estratégico Municipal (PEM) del Ayuntamiento de Madrid, al señalar al distrito como zona prioritaria para la densificación urbana pese a ser uno de los más densos de la capital y contar con graves carencias de espacio público y dotaciones.

La Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, la Asociación Vecinal Ventilla-Almenara, el Espacio Bellas Vistas y la Asociación de Viandantes a Pie han hecho público un comunicado alertando de que el PEM identifica a Tetuán como objetivo preferente de la "intensificación urbana", una decisión que consideran injustificada y perjudicial para la habitabilidad del barrio.

Críticas vecinales al Plan Estratégico Municipal

Según los colectivos, el PEM utiliza conceptos como "equilibrio territorial", "optimización del suelo" o "regeneración urbana", pero parte de un diagnóstico erróneo. "Densificar el distrito más denso de Madrid es hacinar aún más al vecindario", sostienen, y rechazan la idea de que existan suelos vacíos o infrautilizados que permitan aumentar la edificabilidad sin afectar la calidad de vida.

Los colectivos critican que el plan aluda a barrios de baja densidad para justificar la intervención en Tetuán y advierten que redensificar un distrito saturado generará mayor presión sobre infraestructuras, menos zonas verdes y equipamientos y un posible deterioro de los equilibrios sociales existentes.

Además, señalan que la presión inmobiliaria es la verdadera razón detrás de la propuesta municipal. Según el movimiento vecinal, un aumento de la edificabilidad podría traducirse en encarecimiento de la vivienda y expulsión de la población residente, afectando a un distrito popular ubicado en una zona de alto valor del suelo.

Alternativas vecinales

Frente al modelo de densificación propuesto, los vecinos reclaman:

Priorizar la rehabilitación del parque residencial existente

Mejorar el espacio público y las dotaciones urbanas

Reducir el tráfico y la contaminación

Incrementar las zonas verdes

Implementar políticas de vivienda que protejan a los residentes actuales

Los colectivos advierten que convertir el actual borrador del PEM en norma podría causar un daño "irreversible" para la calidad de vida en Tetuán. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido que el PEM se basa en el criterio de "equilibrio" y ha negado que suponga una amenaza para la habitabilidad del distrito.

Carabante ha explicado que la estrategia municipal busca compatibilizar la actividad económica y residencial, equilibrar la presencia de residentes y visitantes, y reforzar las dotaciones urbanas. Reconoció la necesidad de aumentar la oferta de vivienda como una emergencia social, pero aseguró que se hará manteniendo altos estándares de calidad de vida.

El delegado instó a los vecinos a no alarmarse y afirmó que el objetivo del PEM es consolidar un modelo urbano con densidad "razonable", que preserve los servicios públicos y mejore el espacio público y las dotaciones en Madrid.