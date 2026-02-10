Vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos piden el cierre de la M-50 "cuanto antes" para acabar con los atascos diarios en la A-1 y la M-607

La M-50 de Madrid vuelve a estar en el foco de la polémica. El motivo, de nuevo, son los atascos diarios asociados a esta autopista y el malestar creciente entre los vecinos de las ciudades más afectadas.

Ciudadanos de Colmenar Viejo y Tres Cantos han vuelto a reclamar este martes el cierre de la M-50, y lo han pedido “cuanto antes”. No es la primera vez que plantean esta solución: ya trasladaron su petición al Ayuntamiento de Madrid en ocasiones anteriores, aunque sin éxito. Ahora retoman la demanda ante el hartazgo acumulado por las retenciones constantes en la M-607 y la A-1.

"Cerrar la M-50 es una solución definitiva", sostienen desde las plataformas vecinales, según ha informado Telemadrid. Además, destacan el impacto positivo que tendría esta infraestructura sobre la movilidad de la carretera de Burgos (la A-1), la carretera de Colmenar y otros ejes clave del norte de la región.

Sin visos de solución

Por el momento, esa decisión no se ha adoptado pese a las reiteradas solicitudes de ambos municipios. En los últimos años, las administraciones han rechazado la medida con el argumento de que clausurar o restringir la M-50 complicaría todavía más la movilidad en la capital, ya que muchos conductores utilizan esta ruta para evitar acceder a Zonas de Bajas Emisiones en otras vías con mayores restricciones.

Obras en la M-50 / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Mientras tanto, para tratar de mejorar la circulación, ya están en marcha las obras del tercer carril de la M-607 en el tramo comprendido entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, una actuación que busca reducir la congestión en uno de los accesos más transitados.

Modelo similar a la M-30

Lo que proponen es aplicar un modelo similar al adoptado en otras vías como la M-30 o la M-40: limitar el acceso a los vehículos más contaminantes para reducir de forma significativa el volumen de coches diario. A su juicio, esto aliviaría la presión sobre la A-1 y la M-607 y supondría un respiro para quienes viven en estas zonas.

Esta reivindicación, subrayan, no es nueva. Desde hace años, los municipios del norte de Madrid insisten en la necesidad de medidas para mejorar la situación del tráfico, especialmente en Colmenar Viejo y Tres Cantos, donde se concentra una parte importante de los desplazamientos cotidianos. En esta ocasión, vuelven a señalar como detonante los atascos recurrentes tanto en la A-1 como en la M-607.

Mientras no llega el cierre o la restricción que reclaman, se están poniendo en marcha otras actuaciones para intentar descongestionar estos corredores. Una de ellas es la construcción de un tercer carril en la M-607, en el tramo entre Tres Cantos y Colmenar Viejo. La obra podría mejorar parcialmente la situación actual, aunque los vecinos mantienen que la solución de fondo no pasa por ampliaciones puntuales, sino por un cambio de modelo en la M-50.

Noticias relacionadas

En resumen, el objetivo central sigue siendo el mismo: restringir la M-50 para acabar con las retenciones. La decisión, señalan, corresponde al Gobierno central, y una de sus principales críticas es que el asunto se va aplazando legislatura tras legislatura. Mientras tanto, denuncian, sus peticiones se ignoran o se retrasan y el problema continúa sin resolverse.