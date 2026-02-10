En Directo
MOVILIZACIÓN
La tractorada de Madrid, en directo: los agricultores paralizan el centro de la capital para protestar por la PAC y Mercosur
Los miles de agricultores y los 500 tractores convocados circularán desde la plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado
La organización profesional agraria Unión de Uniones mide este miércoles sus fuerzas y el apoyo con el que cuenta dentro del sector primario con la celebración de una gran tractorada en el corazón de Madrid. Miles de agricultores y 500 tractores están convocados a una protesta que paralizará el centro de la capital y que llega dos años después de otra acción similar que sorprendió por la capacidad de convocatoria.
La organización está pendiente de ver si consigue superar la cifra de asistentes de la tractorada del 21 de febrero de 2024, cuando participaron 13.000 personas (según los convocantes), aunque la Delegación del Gobierno rebajó esa cifra a 4.000.
Calles, carreteras afectadas y alternativas de movilidad
El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que se producirán restricciones de tráfico desde las 8:00 hasta las 18:00 horas en numerosas vías de la ciudad debido a la entrada escalonada de los tractores. Entre las calles afectadas se incluyen:
Paseo de la Castellana, calle Goya, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Paseo de la Infanta Isabel, Plaza de Colón, Alonso Martínez, calle Santa María de la Cabeza, Embajadores, Plaza de Legazpi y Plaza de España
Vías de acceso de las columnas: M-40, M-500, M-300, M-404, M-111, N-I y M-510, dependiendo del origen de cada columna
Dentro de la ciudad, los tractores circularán por calles como Marcelo Usera, Paseo de las Delicias, Embajadores, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Puente de los Franceses, Paseo de Camoens y O’Donnell, provocando afecciones importantes en los accesos a Plaza de Colón desde todas las rutas de entrada.
Las opciones recomendadas son:
Metro de Madrid: puntual y con capacidad suficiente para grandes flujos de viajeros
Autobuses de EMT: rutas adaptadas a la demanda y con frecuencias reforzadas
El alcalde resaltó que Cercanías no ofrecerá la misma regularidad ni puntualidad, por lo que aconseja planificar los viajes con antelación y prever más tiempo en los desplazamientos. Almeida aseguró que trabajará para que las afecciones al tráfico sean las mínimas posibles, aunque advirtió que los problemas de movilidad serán inevitables.
Recorrido y horarios de la manifestación
La tractorada arranca entre las 11:00 y las 11:30 horas desde la plaza de Colón y recorrerá el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta llegar a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde se celebrará un acto reivindicativo y se entregará la tabla de demandas del sector.
Se prevé que los manifestantes lleguen al ministerio alrededor de las 13:30 horas, con retirada estimada de los tractores sobre las 18:00 horas, aunque los horarios podrían variar según el desarrollo de la protesta.
La Delegación del Gobierno ha fijado un máximo de 500 tractores autorizados para acceder a la capital y ha modificado el recorrido inicialmente previsto, de modo que los vehículos agrícolas no circularán por la calle Santa Isabel, manteniéndose en las vías principales establecidas por las autoridades.
Almeida recomienda el uso del transporte público
El alcalde de Madrid apuesta por los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y Metro ante la llegada de cientos de tractores este miércoles que complicarán la movilidad en el eje entre Colón y Atocha. Lee aquí la noticia completa.
El centro de Madrid se paraliza por las protestas del sector agrario
El campo vuelve este miércoles a hacerse oír en el corazón de Madrid. Más de 500 tractores y más de 10.000 agricultores y ganaderos procedentes de toda España participan en una gran manifestación-tractorada, convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos junto a UNASPI, con el objetivo de denunciar las políticas agrarias actuales, los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y el impacto negativo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
