La tractorada de Madrid, en directo: los agricultores paralizan el centro de la capital para protestar por la PAC y Mercosur

Los miles de agricultores y los 500 tractores convocados circularán desde la plaza Colón hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado

Tractorada convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en 2023.

Tractorada convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en 2023. / Matias Chiofalo / Europa Press

Javier Niño González

La organización profesional agraria Unión de Uniones mide este miércoles sus fuerzas y el apoyo con el que cuenta dentro del sector primario con la celebración de una gran tractorada en el corazón de Madrid. Miles de agricultores y 500 tractores están convocados a una protesta que paralizará el centro de la capital y que llega dos años después de otra acción similar que sorprendió por la capacidad de convocatoria.

La organización está pendiente de ver si consigue superar la cifra de asistentes de la tractorada del 21 de febrero de 2024, cuando participaron 13.000 personas (según los convocantes), aunque la Delegación del Gobierno rebajó esa cifra a 4.000.

