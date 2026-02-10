La tractorada de Madrid, en directo: los agricultores paralizan el centro de la capital para protestar por la PAC y Mercosur

Calles, carreteras afectadas y alternativas de movilidad

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que se producirán restricciones de tráfico desde las 8:00 hasta las 18:00 horas en numerosas vías de la ciudad debido a la entrada escalonada de los tractores. Entre las calles afectadas se incluyen:

Paseo de la Castellana, calle Goya, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Paseo de la Infanta Isabel, Plaza de Colón, Alonso Martínez, calle Santa María de la Cabeza, Embajadores, Plaza de Legazpi y Plaza de España

Vías de acceso de las columnas: M-40, M-500, M-300, M-404, M-111, N-I y M-510, dependiendo del origen de cada columna

Dentro de la ciudad, los tractores circularán por calles como Marcelo Usera, Paseo de las Delicias, Embajadores, Gran Vía de San Francisco, Bailén, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Puente de los Franceses, Paseo de Camoens y O’Donnell, provocando afecciones importantes en los accesos a Plaza de Colón desde todas las rutas de entrada.

Las opciones recomendadas son:

Metro de Madrid: puntual y con capacidad suficiente para grandes flujos de viajeros

Autobuses de EMT: rutas adaptadas a la demanda y con frecuencias reforzadas

El alcalde resaltó que Cercanías no ofrecerá la misma regularidad ni puntualidad, por lo que aconseja planificar los viajes con antelación y prever más tiempo en los desplazamientos. Almeida aseguró que trabajará para que las afecciones al tráfico sean las mínimas posibles, aunque advirtió que los problemas de movilidad serán inevitables.