The Black Keys llegan este año a Madrid en su único concierto en España

La banda estadounidense The Black Keys ha anunciado una parada en España dentro de su próxima gira mundial, con una única actuación prevista en el país. Según ha informado su promotora, será una oportunidad para el dúo formado por Dan Auerbach y Patrick Carney de presentar su inminente nuevo álbum, 'Peaches!', que verá la luz el 1 de mayo, y de tocar para el público sus grandes éxitos.

El concierto tendrá lugar el 13 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid, en la que será la única cita en España dentro de su próxima gira mundial. Las entradas se pondrán a la venta a partir de las 10 horas de este viernes, 13 de febrero, a través de la web oficial de Live Nation y de sus distribuidores asociados.

Aunque la banda tocó en el festival Mad Cool de 2023, hacía 14 años que no lo hacían con su espectáculo propio completo en un espacio como el Movistar Arena, que fue precisamente el recinto en el que recalaron en 2012, entonces con otro nombre y un lleno total en su momento de mayor apogeo.

'Lonely Boy' o 'Howlin' for You' son algunos de los temas más conocidos de The Black Keys, proyecto que nació en 2001 en Akron, en el estado de Ohio, y en su larga carrera alumbraron canciones entre el "garage rock", el "blues" y el rock alternativo.

Especialmente importantes por su acogida por el público se mostraron sus discos 'Brothers' (2010), el sexto ya, más aún el que le tomó el relevo, 'El Camino' (2011), este con influencias de otros géneros como el "surf rock" o el "soul", y 'Turn Blue' (2014), tras el que se tomaron un descanso para ocuparse de proyectos propios.

Tras su retorno con 'Let's Rock' (2019) han mantenido un alto ritmo de trabajo publicando otros cuatro discos, incluido el último hasta el momento, 'No Rain, No Flowers' (2025), al que tomará relevo el citado 'Peaches!', calificado por ellos mismos como su "disco más natural", grabado en vivo para que sonara "crudo y sucio".