Tecnología e implicación ciudadana, claves para mejorar la recogida selectiva de los residuos en el sur de Madrid

Gestionar de forma eficiente los residuos y los espacios urbanos en un territorio densamente poblado, cumplir con unos objetivos europeos cada vez más exigentes y avanzar hacia un modelo de economía circular han sido algunos de los grandes retos planteados para el sur de la Comunidad de Madrid, tal y como han subrayado Antonio Rodríguez, director de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente y de Jesús Sesmero Lillo, jefe de la Oficina Técnica de Tratamiento de Residuos de Valoriza en el marco de Horizonte Madrid Sur, el foro impulsado por El Periódico de España junto a Prensa Ibérica que abre un espacio de diálogo plural sobre las fortalezas, desafíos y oportunidades del sur de la Comunidad de Madrid.

Un encuentro pensado para analizar el presente y proyectar el futuro de un territorio clave que quiere hacerse oír en el conjunto de la región. El debate ha puesto el foco en los grandes retos de gestión de residuos, agua, transporte y espacios urbanos y en la necesidad de impulsar un desarrollo más eficiente y sostenible, sin perder de vista el dinamismo económico y la creciente capacidad de atracción empresarial del sur madrileño.

Mesa redonda ‘El futuro del sur de la Comunidad de Madrid: retos y gestión eficiente de los residuos y los espacios urbanos. / Alba Vigaray / EPC

En este sentido, como asignaturas pendientes se suman la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones, así como la apuesta por la innovación tecnológica, la mejora por la calidad de la recogida selectiva y el objetivo de compromiso por una mayor concienciación ciudadana como palancas clave para garantizar servicios públicos sostenibles y una mejor calidad de vida.

Alta densidad y coordinación institucional

Antonio Rodríguez ha explicado que el sur madrileño se ha diferenciado por ser "una zona muy densamente poblada", una realidad que ha generado "récords para las administraciones" y ha obligado a afinar la gestión de los servicios públicos. Ha señalado que el principal reto ha sido "gestionar bien todos los servicios", en un contexto en el que la mayoría de competencias han recaído en los ayuntamientos. Por ello, ha defendido que la coordinación entre administraciones y la colaboración público-privada han sido claves para "buscar palancas de desarrollo de iniciativas" y culminar un trabajo orientado a "dar servicio a los ciudadanos".

Mesa redonda ‘El futuro del sur de la Comunidad de Madrid: retos y gestión eficiente de los residuos y los espacios urbanos. Jesús Sesmero Lillo, jefe de la Oficina Técnica de Tratamiento de Residuos de Valoriza y Antonio Rodríguez, director de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente’. / Alba Vigaray / EPC

En esa misma línea, Jesús Sesmero Lillo ha subrayado la importancia de la coherencia entre políticas públicas. Ha recordado que la legislación europea ha marcado objetivos claros de minimización de residuos y separación en origen, y ha advertido de que su cumplimiento ha exigido "coordinación entre políticas" y una planificación integral del ciclo, desde la recogida hasta el tratamiento.

Tecnología e infraestructuras al servicio de la ciudad

Rodríguez ha destacado que el sector ha acumulado "más de 30 años de desarrollo tecnológico", situando a España como referencia internacional. "Cuando sales al extranjero, hemos sido punta de lanza", ha afirmado, aludiendo a la apuesta por flotas de camiones propulsados por gas natural comprimido y al trabajo actual en "mezclas de combustibles con motores alternativos". A su juicio, la tecnología ha sido determinante para reducir la contaminación acústica, mejorar la eficacia de los servicios y adaptar los vehículos a la infraestructura urbana.

Desde el ámbito del tratamiento, Sesmero ha coincidido en que las infraestructuras "se han sabido cómo hacer" y ha señalado que el sur de Madrid, pese a haber ido "a la cola respecto a otros territorios", se ha situado "en una posición de ventaja de cara al horizonte", al poder implementar soluciones más avanzadas. Ha vinculado el crecimiento del territorio al desarrollo de nuevos suelos y a la necesidad de dotarlos de una infraestructura completa para la gestión de residuos, con "mecanismos de cierta flexibilidad" que permitan adaptarse a la evolución demográfica.

Jesús Sesmero Lillo, jefe de la Oficina Técnica de Tratamiento de Residuos de Valoriza. / Alba Vigaray / EPC

Recogida selectiva: el gran desafío

La calidad de la recogida separada ha emergido como uno de los principales retos. Rodríguez ha insistido en que la recogida selectiva ha sido un objetivo prioritario para cumplir con los estándares europeos y ha recordado que "el tratamiento es más barato cuanto mejor se recoge". Ha defendido la jerarquía de residuos —reutilizar, reciclar y, solo en último término, verter— y ha reclamado "tirar lo mínimo imprescindible" para reducir costes y mejorar la eficiencia del sistema.

Por su parte, Sesmero ha reforzado esta idea al advertir de que, en el sur, la calidad de la separación "sigue siendo un gran desafío". Ha explicado que durante años se han mantenido niveles de impropios elevados y que incluso en bolsas teóricamente homogéneas han aparecido residuos que no correspondían, una barrera que "se ha demostrado complicada de superar" sin una mayor concienciación. En este punto, ha señalado también el papel del tejido industrial, subrayando la necesidad de avanzar en el diseño de envases que faciliten su reciclaje.

Costes, tasas y conciencia ciudadana

Uno de los puntos más sensibles ha sido la implantación de la nueva tasa de residuos. Rodríguez ha explicado que los ayuntamientos la han tenido que aplicar y ha lamentado que no se haya aprovechado suficientemente para "abrir una conciencia del coste real de los servicios". Ha defendido que la tasa ha debido servir para sufragar la recogida y el tratamiento, y para trasladar a la ciudadanía que una separación de calidad reduce los costes del sistema. Sesmero ha confirmado esta reflexión al situar al ciudadano como "una de las palancas importantes" para mejorar la eficiencia global. Ha afirmado que la correcta separación en origen ha facilitado tanto los sistemas de recogida como el funcionamiento de las plantas de tratamiento, y ha señalado que la concienciación se ha reforzado cuando la población "ha visto resultados".

Economía circular y futuro del sur

Ambos ponentes han coincidido en señalar la economía circular como horizonte compartido. Rodríguez ha defendido la apuesta por ciudades más amables, con servicios de limpieza apoyados en tecnología y con un desarrollo urbanístico que ha incorporado infraestructura verde urbana e interurbana. Sesmero, por su parte, ha definido la gestión de residuos como un eje central de la economía circular, orientado a "transformar los residuos en recursos", abriendo la puerta a alternativas como la producción de combustibles a partir de residuos y a objetivos que ha calificado de ambiciosos.

Noticias relacionadas

Como cierre, Sesmero ha destacado el valor pedagógico de acercar las instalaciones a la ciudadanía y ha animado a promover visitas a complejos como el de Loeches para reforzar la conciencia ambiental. Un mensaje que ha conectado con la idea compartida durante la mesa: solo con tecnología, infraestructuras bien planificadas y una ciudadanía informada se ha podido avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible en el sur de la Comunidad de Madrid.