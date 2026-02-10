Los taxis del futuro llegan a Madrid: montar en Uber sin conductor será posible a lo largo de este año

La empresa de movilidad Uber dispondrá de vehículos autónomos (sin conductor) en Madrid a lo largo de este año, aunque los detalles del producto aún no están definidos, a falta de negociar con las administraciones.

Así lo ha explicado este martes el director general de Uber en España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu, que no ha dado más detalles sobre el producto, que ya se adelantó la semana pasada en la presentación de las cuentas globales del grupo, aunque sin concretar fechas.

Además de Madrid, Uber planea implantar este servicio en Londres y Los Ángeles, entre otras ciudades, en el marco de su estrategia por convertirse en la empresa que más viajes de este tipo coordina en todo el mundo para el año 2029.

Sobre las cifras de España, cuyos resultados no se facilitan desglosados por geografías, Fernández Aramburu solo dijo que el volumen de negocio creció un 50 % en 2025 y se quintuplicó en los último cinco años.

Stellantis desplegará 5.000 robotaxis con Uber y tecnología Nvidia a partir de 2028. / AGENCIAS

Mujeres Conductoras

Ubre también ha anunciado el lanzamiento en España de Mujeres Conductoras, un nuevo servicio diseñado para ofrecer más comodidad y opciones a las mujeres que utilizan la plataforma, tanto pasajeras como conductoras.

Estará disponible desde hoy en Madrid, Málaga, Sevilla, Barcelona, Valencia y Mallorca, con el objetivo de seguir ampliándose progresivamente a otras ciudades del país.

Mujeres Conductoras permite que las pasajeras puedan solicitar viajes exclusivamente con conductoras a través de la aplicación (app) de Uber y funciona como cualquier otro servicio de la plataforma.

Noticias relacionadas

En paralelo, la funcionalidad Preferencia por Pasajeras ofrece a las conductoras de la app la posibilidad de recibir únicamente solicitudes de viaje de pasajeras, una opción que pueden activar o desactivar en cualquier momento.