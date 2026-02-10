El sur de Madrid reivindica su papel estratégico en el desarrollo de la economía regional

El Periódico de España y Prensa Ibérica han celebrado este martes la primera parada del ciclo Horizonte Madrid en el municipio madrileño de Getafe. Bajo el título Horizonte Madrid Sur, el encuentro ha reunido a alcaldes de diversas localidades para analizar los desafíos y oportunidades del sur de la Comunidad de Madrid.

Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, señaló que “el sur de la Comunidad de Madrid es hoy una pieza esencial en el engranaje del desarrollo económico y social de la región”. Explicó que “su localización en el mapa, sus infraestructuras, su diversidad productiva y su capacidad de innovación la convierten en un gran polo de atracción empresarial”.

Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica. / Alba Vigaray

“El sur es, por muchas razones, símbolo de dinamismo y de visión de futuro”, subrayó Moll que explica que estas localidades “se han consolidado como motor de un crecimiento que se apoya en una sólida base industrial y logística, y en un ecosistema tecnológico cada vez más potente”.

Una zona absolutamente relevante en la economía, la demografía y el empleo de la Comunidad de Madrid. Así ha presentado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, a toda el área meridional de la región durante su intervención en la clausura del encuentro Horizonte Madrid Sur, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en Getafe y por el que han pasado también alcaldes y representantes de significadas empresas que operan allí como Airbus. El sur, ha dicho el también portavoz del Gobierno regional, es, además, "un polo de atracción de inversiones en sectores estratégicos como la tecnología y la aeronáutica".

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, aseguró durante su intervención que el sur de Madrid "no es periferia", sino un "motor económico" fundamental de la región. Un motor compuesto por ciudades con su propia historia e idiosincrasia, forjada "en base al trabajo, al esfuerzo y a la convivencia", y que saben "cooperar y competir a la vez".

Seguidamente, los alcaldes de Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada, Valdemoro y Leganés debaten sobre desarrollo industrial, colaboración institucional o vivienda.

De izquierda a derecha, la periodista Fátima Iglesias; David Conde Rodríguez, alcalde de Valdemoro; Sara Hernández, alcaldesa de Getafe; Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada; Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, y Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón. / Alba Vigaray

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, indicó que la zona ha pasado "de un sur dormitorio al sur productivo". Ha puesto como ejemplo, en su propio municipio, el potencial logístico, con una empresa como Logista, allí radicada, con una facturación anal de 13.500 millones de euros y más de 10.000 empleados, pero también el resto de regidores ha manifestado las posibilidades de sus localidades.

En opinión de Javier Ayala, regidor desde 2018 de Fuenlabrada (190.076 habitantes), el cinturón sur, también su municipio, apuesta por ese cambio de ciudad dormitorio a ciudad donde querer vivir. Y ello, reivindicó, con un tejido industrial "muy potente" que incluye el polígono de Cobo Calleja, el más grande de Europa, ha señalado. Incluso David Conde, primer edil de Valdemoro, a la que ha definido como "la hermana pequeña" de la mesa, con casi 90.000 habitantes, apuntó a las fortalezas de su municipio, más poblado que numerosas capitales de provincia.

Alcorcón, según definió su alcaldesa, Candelaria Testa, es "la puerta del sur" y pugna ahora por consolidar el empleo tecnológico, fundamentalmente en torno al sector biomédico aprovechando la presencia del Hospital Universitario de la localidad y de la Universidad Rey Juan Carlos. "En la Comunidad de Madrid hay mucho talento, y queremos que ese talento tenga derecho a quedarse en el barrio, a trabajar y vivir en el barrio".

A continuación tomó la palabra el coordinador nacional de Airbus España, Jorge Caro, que señaló que la sede con la que cuentan en este municipio madrileño es “la más grande de la Comunidad de Madrid” y, en ella, dan “la bienvenida diariamente a 12.000 empleados”, la mayor parte de ellos de “muy alta cualificación”. Añadió que, además, esta sede es "la tercera más grande aeroespacial de Europa y es la única del grupo Airbus donde disponemos de todas nuestras unidades: aviación comercial, helicópteros y defensa”.

Jorge Caro, coordinador nacional de Airbus España. / Alba Vigaray

En otro orden de cosas, Antonio Rodríguez, director de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente, explicó que el sur madrileño se ha diferenciado por ser "una zona muy densamente poblada", una realidad que ha generado "récords para las administraciones" y ha obligado a afinar la gestión de los servicios públicos. Señaló que el principal reto ha sido "gestionar bien todos los servicios", en un contexto en el que la mayoría de competencias han recaído en los ayuntamientos. Por ello, indicó que la coordinación entre administraciones y la colaboración público-privada han sido claves para "buscar palancas de desarrollo de iniciativas" y culminar un trabajo orientado a "dar servicio a los ciudadanos".

Jesús Sesmero Lillo, jefe de la Oficina Técnica de Tratamiento de Residuos de Valoriza y Antonio Rodríguez, director de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente. / Alba Vigaray / EPC

Por su parte, Jesús Sesmero Lillo, jefe de la Oficina Técnica de Tratamiento de Residuos de Valoriza, subrayó la importancia de la coherencia entre políticas públicas. Recordó también en esta línea que la legislación europea ha marcado objetivos claros de minimización de residuos y separación en origen, y advirtió de que su cumplimiento ha exigido "coordinación entre políticas" y una planificación integral del ciclo, desde la recogida hasta el tratamiento.

Metro de Madrid ha llevado el sur al centro del mapa de la movilidad regional durante el encuentro Horizonte Madrid Sur, donde Fernando J. Rodríguez Méndez, responsable de la división de Operación, puso cifras, fechas y aprendizajes a una expansión que ha cambiado hábitos y también la propia manera de gestionar la red. En su intervención, conectó la historia de MetroSur con la proyección de la Línea 11 y con un mensaje repetido: el crecimiento se ha sostenido cuando "la infraestructura ha sido capaz de anticipar y absorber nuevas demandas".

Fernando J. Rodríguez Méndez, responsable de la división de operación en Metro Madrid. / Alba Vigaray

En este encuentro hubo también espacio para explicar uno de los proyectos más ambiciosos y consolidados que Prensa Ibérica tiene actualmente en marcha: las CRónicas. Dado el crecimiento sostenido de estas publicaciones dedicadas a distritos y municipios dentro de la órbita de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el director general de CRónicas Álex Sopeña, profundizó en las claves de este modelo periodístico y detalló qué aporta a los vecinos. Las definió como “un vecino más”, cercano y conocedor de la vida cotidiana, pero con una mirada profesional y una clara vocación social. Según explicó, las CRónicas trabajan para vertebrar comunidades cada vez más diversas, facilitar la integración de nuevos vecinos y poner en valor las diferencias como elementos enriquecedores.

Alejandro Sopeña, director general de CRónicas., durante el diálogo ‘Las ‘CRónicas’, exponente de la apuesta periodística local e hiperlocal de Prensa Ibérica’. / Alba Vigaray

Sobrevivir a la despoblación

La última mesa redonda del acto arrancó con la intervención de Francisca Suárez, alcaldesa de Titulcia, y Aránzazu Povedano, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias. En un pueblo tan pequeño como Titulcia, de apenas 1.300 habitantes, la falta de suelo y población suponen un círculo vicioso que amenaza su futuro. “Hay muy poco espacio para suelo, para industria” y, sin industria, “no hay vivienda”, lamenta Suárez.

Aránzazu Povedano, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, y Francisca Suárez, alcaldesa de Titulcia, en 'Horizonte Madrid Sur'. / Alba Vigaray

Para Povedano, el reto no es tanto la despoblación per se, sino la estacionalidad: el municipio pasa de menos de 10.000 habitantes en invierno a entre 30.000 y 40.000 en verano. Una presión que crea una paradoja administrativa: “Se nos exige tener los mismos servicios que en una ciudad… sanidad, transporte, infraestructuras”, pese a ser un municipio pequeño, explicó.