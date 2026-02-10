Sara Hernández, alcaldesa de Getafe: "El sur no es periferia, es motor de la Comunidad de Madrid"

Anfitriona y alcaldesa de la "capital del sur", Getafe, Sara Hernández (PSOE) ha sido la encargada de dar la bienvenida institucional de Horizonte Madrid Sur, una jornada organizada por El Periódico de España y Prensa Ibérica para analizar los retos y oportunidades del sur de la Comunidad de Madrid.

Hernández ha comenzado su intervención subrayando que el sur de Madrid "no es periferia", sino un "motor económico" fundamental de la región. Un motor compuesto por ciudades con su propia historia e idiosincrasia, forjada "en base al trabajo, al esfuerzo y a la convivencia", y que saben "cooperar y competir a la vez".

"El sur produce riqueza y oportunidades que se trasladan al conjunto de la región", ha subrayado la regidora durante su intervención, convencida de que el futuro de la Comunidad "no puede construirse dejando fuera" a estos municipios tan potentes. "No pedimos privilegios, somos capaces de hacerlo", ha apuntado Hernández, "pedimos equilibrio, inversión y planificación; pedimos que se mire hacia el sur".

Ahondando en esta cuestión, la alcaldesa getafense ha reclamado una mayor cooperación entre las distintas administraciones madrileñas, acuerdos en vez de "parches", que permitan al sur de la Comunidad "participar de manera conjunta en la planificación de las políticas" a largo plazo de la región.

Tras este discurso inaugural, Hernández ha participado en una mesa redonda titulada 'El sur de la Comunidad de Madrid, un polo de atracción económica y empresarial', junto a David Conde, alcalde de Valdemoro; Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada; Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés, y Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón.

Durante la misma, la regidora socialsita ha puesto el foco en Getafe, donde, ha señalado, se registran los mejores datos de empleo en los últimos 18 años y donde se dispone de 14 millones de metros cuadrados de suelo industrial, la misma extensión que de suelo residencial. "Getafe crece de manera equilibrada", ha enunciado. En el municipio, con 193.238 habitantes, tienen sede potentes empresas como Airbus.

Bajo el lema Horizonte Madrid Sur, El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran este martes en el Espacio Mercado de Getafe un encuentro para analizar, desde la mirada local que caracteriza al grupo, algunos de los retos estratégicos más relevantes a los que se enfrentan los municipios del sur de la Comunidad de Madrid.

