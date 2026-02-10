Una red más conectada, el nuevo paisaje de MetroSur: "En 2025 superamos los 75 millones de viajes en la zona sur de Madrid"

Metro de Madrid ha llevado el sur al centro del mapa de la movilidad regional durante el encuentro Horizonte Madrid Sur, donde Fernando J. Rodríguez Méndez, responsable de la división de Operación, ha puesto cifras, fechas y aprendizajes a una expansión que ha cambiado hábitos y también la propia manera de gestionar la red. En su intervención, ha conectado la historia de MetroSur con la proyección de la Línea 11 y con un mensaje repetido: el crecimiento se ha sostenido cuando "la infraestructura ha sido capaz de anticipar y absorber nuevas demandas", ha destacado en el encuentro organizado por El Periódico de España y Prensa Ibérica este martes en el Espacio Mercado de Getafe.

Rodríguez Méndez ha enmarcado el salto al sur como un giro de escala. Según ha recordado, Metro ha dejado de mirar solo a "distancias más pequeñas" en el centro para asumir un despliegue metropolitano: "Ya se ha puesto para Madrid la línea 11, que allá en el 2003 hemos arrancado como una experiencia novedosa, la primera salida desde el centro de la plaza de Madrid, así como la ampliación a todos los municipios del sur", así ha arrancado su ponencia destacando un planteamiento que ha cristalizado en una red que ha atendido "como 40 kilómetros de red, 28 estaciones" para llegar a cinco municipios.

El reto, ha insistido, no ha sido únicamente constructivo: también ha sido cultural, porque el Metro ha salido del patrón de centralidad y ha tenido que aprender a operar en un territorio donde las distancias han sido mayores y la demanda inicial ha resultado más difícil de predecir.

En el recorrido por los hitos, el responsable de Operación ha situado una fecha concreta como punto de partida: el 11 de abril de 2003. Aquel día, ha indicado, MetroSur ha nacido con 120.000 viajes y, en el mismo año, la cifra se ha consolidado en torno a 140.000. Con el paso del tiempo, ha afirmado, la realidad diaria ha terminado por doblar aquellas expectativas: "Hemos arrancado con la audición de 120.000 hasta llegar a los 270.000 viajes que se han realizado a día de hoy".

A partir de ahí, ha enlazado la evolución con una lectura más amplia del comportamiento social: cuando la movilidad ha caído debido a crisis económicas o sanitarias el Metro lo ha notado de forma inmediata, como un espejo de la vida cotidiana. Y, aun así, la tendencia de fondo ha vuelto a empujar al alza: "Hemos vuelto actualizados para subir hasta una demanda de 600 millones de viajes, con la expectativa de llegar a los 700 millones".

El sur como termómetro del crecimiento

El directivo ha bajado el foco a la zona sur para subrayar la magnitud del salto. MetroSur ha partido de volúmenes que ha situado entre 30 y 40 millones de viajes, ha alcanzado 40 millones en 2007 y, ya en 2025, ha rozado un nuevo techo: "Hemos llegado a los 75, 74 millones exactamente, de viajes en la zona sur". Por lo que tanto la ampliación como el refuerzo de conexiones han terminado por convertirse en una prioridad estratégica. En ese punto ha conectado con la Línea 11, a la que ha atribuido capacidad de "garantizar" el crecimiento y de mejorar la vertebración de los municipios del sur en la red general.

Asimismo, ha descrito la arquitectura de enlaces como uno de los pilares del proyecto: siete intercambiadores para cinco municipios que, en su estimación, han dado servicio a más de un millón de personas. En ese mapa de correspondencias, ha ido citando ejemplos de conexiones con Cercanías y con otras líneas, defendiendo que el objetivo ha sido acercar el transporte masivo a nodos subregionales —áreas universitarias, comerciales y administrativas— y facilitar desplazamientos que antes han dependido mucho más de la carretera.

Fernando J. Rodríguez Méndez, responsable de la división de operación en Metro Madrid. / Alba Vigaray / EPC

La idea de fondo, ha remarcado, ha sido pasar del vehículo a la capacidad: "El autobús nos ha llevado de 100 en 100, pero en Metro hemos sido capaces de viajar de 1.000 en 1.000".

Más allá de túneles y estaciones, Rodríguez Méndez ha puesto el acento en el cambio de modelo de operación que, según ha explicado, MetroSur ha permitido ensayar antes que el resto de la red. Ha presentado esa etapa como un laboratorio con riesgo real: "Hemos probado un modelo de dotación sin taquilla". Aquel salto a la venta automática ha terminado por extenderse: "Hemos extrapolado este mismo modelo a toda la red". Y ha utilizado ese precedente para mirar a los procesos actuales de automatización, citando el caso de la Línea 6 como un nuevo umbral operativo que ha exigido, otra vez, adaptación y aprendizaje.

En el tramo final, Rodríguez Méndez ha insistido en que el debate no ha sido solo técnico, sino también de mentalidad. Ha defendido que la organización se ha tenido que acostumbrar a cambiar: "No tenemos que tener miedo a los cambios en la tecnología, no nos vale ponernos de espalda y decir que esto no funciona".

En su enumeración, ha vinculado la modernización a telemandos, instalaciones, comunicaciones y capacidad de supervisión centralizada, además de nuevas necesidades asociadas a depósitos, cocheras y trenes. También ha descrito un cambio visible en la experiencia del usuario: estaciones más luminosas, con mayor amplitud y accesos rediseñados para una red que ha crecido y se ha hecho más compleja. Rodríguez Méndez ha recordado que el despliegue ha tenido un coste elevado para la administración, que ha cuantificado en 1.600 millones de euros, y lo ha justificado en términos de beneficio colectivo y actividad urbana.