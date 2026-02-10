Los pueblos pequeños del sur de Madrid hablan del reto de sobrevivir a la despoblación

La jornada Horizonte Madrid Sur, organizada este martes por El Periódico de España y Prensa Ibérica para debatir sobre los retos y oportunidades del sur de la región, ha cerrado dando voz a dos de sus pueblos más pequeños, Titulcia y San Martín de Valdeiglesias, que afrontan la compleja tesitura de mantener su esencia sin desaparecer del mapa.

Titulada 'Retos y Oportunidades en los municipios del sur de Madrid: entorno rural, demografía, conectividad, infraestructuras e impulso empresarial', la última mesa redonda del acto ha arrancado con la preocupación por los efectos de las incesantes lluvias de las últimas semanas. Francisca Suárez, alcaldesa de Titulcia, ha alertado de que, aunque el desbordamiento del Jarama “todavía no nos ha afectado” a viviendas ni al polideportivo, existe un riesgo creciente para la zona industrial y la carretera.

En San Martín de Valdeiglesias las precipitaciones no han causado problemas esta vez, en gran parte gracias al embalse de San Juan. No obstante, su regidora, Aránzazu Povedano, ha recordado los devastadores efectos de la dana de octubre de 2024, aprovechando la ocasión para agradecer al Ejecutivo regional las ayudas desplegadas desde entonces.

Las inclemencias metereológicas no son el único, ni el principal, problema de estos municipios. En un pueblo tan pequeño como Titulcia, de apenas 1.300 habitantes, la falta de suelo y población suponen un círculo vicioso que amenaza su futuro. “Hay muy poco espacio para suelo, para industria” y, sin industria, “no hay vivienda”, ha señalado Suárez.

El resultado es la incapacidad para retener a los jóvenes, que cuando puede se marcha, apagando al pueblo. Sin ellos, "ya nada es sostenible", ha lamentado la alcaldesa. Frente a esta realidad, la supervivencia de Titulcia depende de dos palancas urgentes: la primera, "fijar población" mediante vivienda nueva, y, la segunda, aumentar la conectividad con más transporte público.

Para Povedano, el reto no es tanto la despoblación per se, sino la estacionalidad: el municipio pasa de menos de 10.000 habitantes en invierno a entre 30.000 y 40.000 en verano. Una presión que crea una paradoja administrativa: “Se nos exige tener los mismos servicios que en una ciudad… sanidad, transporte, infraestructuras”, pese a ser un municipio pequeño, ha explicado.

Por ello, la regidora ha defendido la necesidad de desestacionalizar el turismo, de forma que no se concentre todo en el periodo estival. En este sentido, Povedano ha abogado por extender Cercanías hasta la zona del suroeste, un proyecto que "daría vida a los pueblos de alrededor", pero que, según ha criticado, "ha sido desechado por el Ministerio" [de Transportes]. Frente a esa falta de impulso estatal, ha reivindicado el programa 'Pueblos con Vida' de la Comunidad como una herramienta útil para que "la gente se quede en los pueblos y tengan una mejor vida".