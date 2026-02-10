El PSOE-M ya busca relevo a Noelia Posse en Móstoles, que será "preferiblemente candidata"

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha avanzado que ya están trabajando en "un proyecto competitivo" para relevar a la exalcaldesa y actual portavoz municipal en Móstoles, Noelia Posse, y que este estará encabezado por "una candidata preferiblemente".

En declaraciones a Ser Madrid Oeste, Sánchez Acera ha manifestado que son conscientes de que el PSOE debe ofrecer "un proyecto de futuro" en las elecciones municipales de 2027 tras los episodios judiciales que han rodeado al PSOE de Móstoles en los últimos años.

De hecho, en abril de 2025, el PSOE de Madrid decidió suspender y aplazar 'sine die' la votación para la elección de la Comisión Ejecutiva Municipal en Móstoles prevista junto al resto de agrupaciones locales y a la que únicamente había presentado candidatura el actual secretario general, Álex Martín.

Hasta 2027

Tanto Noelia Posse como Álex Martín, además de otros tres concejales actuales del PSOE, están siendo investigados por prevaricación y malversación por la condonación de una deuda de 2,4 millones de euros a la empresa ITV Móstoles, causa sobre la que ya se ha acordado la apertura de juicio oral.

La propia Posse anunció a principios de este año que dejará la política "cuando finalice este mandato, en 2027", aunque Martín sí que ha hecho público en varias ocasiones que aspira a seguir siendo el secretario general del PSOE de Móstoles pese a las presiones para que también se retire de la pelea.

"La señora Posse tiene en los órganos federales un expediente abierto, junto con algún otro compañero por otro tipo de actuaciones. Por mucho que queramos o no debatir sobre este tema, es una realidad que vamos a afrontar de una manera muy clara", ha insistido este martes Sánchez Acera.

La dirigente regional del PSOE ha explicado que la situación de militancia y de responsabilidades orgánicas está siendo analizada por la Comisión de Ética del PSOE, conforme a su código interno y a la evolución judicial del procedimiento, aunque este proceso lleva encallado en el Comité Federal muchos meses.

"Es evidente que nosotros en el PSOE de Madrid hemos tomado una decisión y no se les escapa a ninguno de ellos porque se lo hemos trasladado", ha añadido Sánchez Acera, avanzando incluso que ya están barajando algunos nombres y que "es evidente que habrá candidata preferiblemente".