PISOS TURÍSTICOS
El número de viviendas turísticas baja un 26% en Madrid en el último año
Vivienda achaca esta reducción a la entrada en vigor del registro único estatal
De igual forma que el número de viviendas turísticas registró en noviembre de 2025 la mayor caída de toda la serie histórica, con 329.764 pisos que supone un 12,4% menos que en el mismo mes del año anterior, las cifras también se han desplomado en Madrid en el último año.
Según los últimos datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad de Madrid cerró el 2025 con 15.309 viviendas turísticas, lo que supone un descenso de 5.451 respecto a noviembre de 2024 (20.760), una caída interanual del 26,3%,
Más pronunciada todavía ha sido la reducción del número de plazas disponibles en la región, que en el mismo periodo bajaron de 78.815 a 50.675, un 35,7% menos. También se ha reducido el tamaño medio de las viviendas ofertadas, pasando de 3,8 plazas por piso a 3,31.
La caída es más drástica aún en la capital. En Madrid capital, el INE contabiliza 12.637 viviendas turísticas en noviembre de 2025, 4.637 menos que las 17.274 registradas un año antes que suponen una bajada del 26,8%.
La capacidad ofertada también ha disminuido con fuerza en la ciudad, donde las plazas pasaron de 62.861 a 38.095 (−39,4%) y el promedio de plazas por vivienda descendió de 3,64 a 3,01, lo que apunta a una pérdida de peso relativ doe los alojamientos de mayor capacidad.
En un comunicado, el Ministerio de Vivienda achaca este descenso generalizado al registro único estatal que entró en vigor el pasado agosto, que obliga a los propietarios a identificar los pisos turísticos legales.
Según la nota, la gran "anomalía" es Madrid, donde pese a ofertarse 12.637 viviendas, tan solo 1.283 constaban en el registro, lo que refleja que "un gran número de viviendas se están ofertando como turísticas, a pesar de no poseer las licencias municipales oportunas".
