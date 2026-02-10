Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas turísticas"Sexo annal"Festival SombraDirecto Huelga de TrenesTaxis del futuroPrimarkHorizonte Madrid SurBaliza V-16
instagramlinkedin

TEMPORAL

Así afectará la borrasca Nils a Madrid: viento, frío y más lluvias en ríos ya al límite

Esta es la octava borrasca de gran impacto de la temporada 2025-2026, lo que ya suma dos más que las que hubo entre marzo y mediados de abril del año pasado

La incertidumbre en el pronóstico aumenta a partir del jueves, pues es probable que este día siga lloviendo, pero de forma más intermitente y dispersa que en días previos

La incertidumbre en el pronóstico aumenta a partir del jueves, pues es probable que este día siga lloviendo, pero de forma más intermitente y dispersa que en días previos / EL PERIODICO

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

La borrasca 'Nils' dejará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, según ha avanzado este martes a través de su perfil en 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"La borrasca 'Nils' ha sido nombrada por nuestros compañeros de Météo France. El miércoles y jueves dejará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, con nieve solo en cotas altas. Consulta avisos en vigor en nuestra web y app", ha señalado el organismo estatal.

Esta es la octava borrasca de gran impacto de la temporada 2025-2026, lo que ya suma dos más que las que hubo entre marzo y mediados de abril del año pasado. Fuentes de Aemet señalan que, desde que se nombran borrascas (es decir, desde la temporada 2017-18), no hay precedentes del nombramiento de ocho en poco más de un mes.

"Tan solo se acerca 2025, cuando se nombraron seis entre el 6 de marzo y 7 de abril. En enero de 2021 se nombraron cinco en tan solo 21 días (entre el 5 y 26 de enero), cuatro de ellas en una semana", explican.

¿Cuál es la previsión de la Aemet?

El miércoles, las lluvias serán más intensas en Galicia, el cantábrico oriental, Pirineos y el entorno del Sistema Central. Eso sí, la incertidumbre en el pronóstico aumenta a partir del jueves, pues es probable que este día siga lloviendo, pero de forma más intermitente y dispersa que en días previos.

Noticias relacionadas

Por suerte, en las horas centrales del día, incluso podría parar de llover y saldrá el sol en muchas zonas. El termómetro marcará cifras menos elevadas, pero seguirán por encima de 20 grados a orillas del Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil avisa a los conductores madrileños
  2. Huelga de trenes en Madrid: Renfe Cercanías mantendrá servicios mínimos los tres días de parón
  3. La vanguardia vuelve a brillar en la Castellana: 13 esculturas restauradas, 70.000 euros de inversión y un museo gratis al aire libre
  4. Los tres colegios públicos que destacan en el ranking de los 100 mejores de Madrid: bilingüismo, innovación e inclusión
  5. Servicios mínimos en Madrid: así afecta la huelga de Renfe este lunes, martes y miércoles
  6. Habla uno de los sanitarios de Samur agredidos: 'Fue una lluvia de golpes de uno, dos, tres minutos; se nos hizo eterno
  7. Ojo si viajas en bus interurbano en Madrid: qué puedes llevar y qué te puede impedir el acceso
  8. Arranca la tercera fase de las obras de rehabilitación del parque de Las Cruces con una inversión de 1,8 millones

Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 73 %: las mejores ofertas del día

Amazon liquida sus productos más solicitados con rebajas de hasta el 73 %: las mejores ofertas del día

El Ayuntamiento de Alcalá reabre todos los accesos peatonales del río Henares, que sigue en umbral rojo

El Ayuntamiento de Alcalá reabre todos los accesos peatonales del río Henares, que sigue en umbral rojo

Madrid constituye el Consejo de las Mujeres para impulsar la igualdad y combatir la violencia de género en la ciudad

Madrid constituye el Consejo de las Mujeres para impulsar la igualdad y combatir la violencia de género en la ciudad

Madrid activa la fase de emergencia por posibles inundaciones y desbordamientos de ríos en la Comunidad

Madrid activa la fase de emergencia por posibles inundaciones y desbordamientos de ríos en la Comunidad

El río Henares sigue en umbral rojo, pero hace un año triplicaba su caudal: el récord que alcanzó en marzo de 2025

El río Henares sigue en umbral rojo, pero hace un año triplicaba su caudal: el récord que alcanzó en marzo de 2025

Así afectará la borrasca Nils a Madrid: viento, frío y más lluvias en ríos ya al límite

Así afectará la borrasca Nils a Madrid: viento, frío y más lluvias en ríos ya al límite