Así afectará la borrasca Nils a Madrid: viento, frío y más lluvias en ríos ya al límite

La borrasca 'Nils' dejará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, según ha avanzado este martes a través de su perfil en 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"La borrasca 'Nils' ha sido nombrada por nuestros compañeros de Météo France. El miércoles y jueves dejará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, con nieve solo en cotas altas. Consulta avisos en vigor en nuestra web y app", ha señalado el organismo estatal.

Esta es la octava borrasca de gran impacto de la temporada 2025-2026, lo que ya suma dos más que las que hubo entre marzo y mediados de abril del año pasado. Fuentes de Aemet señalan que, desde que se nombran borrascas (es decir, desde la temporada 2017-18), no hay precedentes del nombramiento de ocho en poco más de un mes.

"Tan solo se acerca 2025, cuando se nombraron seis entre el 6 de marzo y 7 de abril. En enero de 2021 se nombraron cinco en tan solo 21 días (entre el 5 y 26 de enero), cuatro de ellas en una semana", explican.

¿Cuál es la previsión de la Aemet?

El miércoles, las lluvias serán más intensas en Galicia, el cantábrico oriental, Pirineos y el entorno del Sistema Central. Eso sí, la incertidumbre en el pronóstico aumenta a partir del jueves, pues es probable que este día siga lloviendo, pero de forma más intermitente y dispersa que en días previos.

Por suerte, en las horas centrales del día, incluso podría parar de llover y saldrá el sol en muchas zonas. El termómetro marcará cifras menos elevadas, pero seguirán por encima de 20 grados a orillas del Mediterráneo.